Новая социальная реклама о бездомных появилась на улицах Петербурга

Крупным шрифтом — стереотипы, лежащие на поверхности, мелким — истории реальных людей.

«В каждом бездомном, в первую очередь, важно видеть человека, который попал в беду. Только так можно помочь конкретным попавшим в беду людям, только так можно бороться с проблемой бездомности в целом», — говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».

«Мы автоматически навешиваем на бездомных людей ярлыки, не задумываясь, что за каждым из них — личность со своей историей и своей судьбой. Приём с проверкой зрения показывает, что за каждым таким стереотипом стоит реальный человек. В каждом постере мы рассказали истории конкретных людей, которые оказались в сложной ситуации, но не опускают руки и продолжают борьбу за достойную жизнь», — говорит Сандро Гелашвили, креативный директор компании Action Grou, которая организовала эту рекламную компанию безвозмездно.