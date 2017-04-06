Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова заявила о травле в свой адрес
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе Запада по сбитому Boeing
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Москвичка чуть не погибла от сыроедения
Как не заболеть раком груди: 8 важных вопросов
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9В тени стены
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
17:09 (мск), источник: Фонтанка

Новая социальная реклама о бездомных появилась на улицах Петербурга

В Петербурге благотворительная организация «Ночлежка» выпустила новую кампанию социальной рекламы «Проверка зрения»: стилизованные под офтальмологическую таблицу плакаты рассказывают истории бездомных людей.

Источник: РИА "Новости"

Крупным шрифтом — стереотипы, лежащие на поверхности, мелким — истории реальных людей.

«В каждом бездомном, в первую очередь, важно видеть человека, который попал в беду. Только так можно помочь конкретным попавшим в беду людям, только так можно бороться с проблемой бездомности в целом», — говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».

«Мы автоматически навешиваем на бездомных людей ярлыки, не задумываясь, что за каждым из них — личность со своей историей и своей судьбой. Приём с проверкой зрения показывает, что за каждым таким стереотипом стоит реальный человек. В каждом постере мы рассказали истории конкретных людей, которые оказались в сложной ситуации, но не опускают руки и продолжают борьбу за достойную жизнь», — говорит Сандро Гелашвили, креативный директор компании Action Grou, которая организовала эту рекламную компанию безвозмездно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Единый центр шпионажа
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
В Британии составят первый в мире реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь