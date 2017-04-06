Застройщика заставили оплатить уничтоженную зелень в Муринском парке
Приставы помогли природоохранной прокуратуре спустя год добиться миллионного штрафа от компании «АННА НОВА», оставившей один из парков Петербурга без части газона и десятка елей.
Приставы помогли природоохранной прокуратуре спустя год добиться миллионного штрафа от компании «АННА НОВА», оставившей один из парков Петербурга без части газона и десятка елей.
Как сообщили 6 апреля в
«АННА НОВА» в июне поставила забор под второй стройкомплекс с гостиницей и ледовой ареной, а за месяц до этого рабочие сняли часть газона и выдернули 13 молодых елей. Горожане забеспокоились и обратились за помощь к чиновникам. Суд постановил взыскать за ущерб 4 миллиона рублей, но средства в казну так и не поступили.
Добровольно компания отдавать деньги, по всей видимости не собиралась, и природоохранная прокуратура воспользовалась помощью судебных приставов. Совместные усилия вынудили должника оплатить причиненный вред.
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