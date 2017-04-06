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16:56 (мск), источник: Фонтанка

Застройщика заставили оплатить уничтоженную зелень в Муринском парке

Приставы помогли природоохранной прокуратуре спустя год добиться миллионного штрафа от компании «АННА НОВА», оставившей один из парков Петербурга без части газона и десятка елей.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Как сообщили 6 апреля в пресс-службе прокуратуры города, Петроградский районный суд еще в декабре 2015 года обязал ООО «АННА НОВА» заплатить больше четырех миллионов рублей в бюджет города за незаконное уничтожение зеленых насаждений в Муринском парке.

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«АННА НОВА» в июне поставила забор под второй стройкомплекс с гостиницей и ледовой ареной, а за месяц до этого рабочие сняли часть газона и выдернули 13 молодых елей. Горожане забеспокоились и обратились за помощь к чиновникам. Суд постановил взыскать за ущерб 4 миллиона рублей, но средства в казну так и не поступили.

Добровольно компания отдавать деньги, по всей видимости не собиралась, и природоохранная прокуратура воспользовалась помощью судебных приставов. Совместные усилия вынудили должника оплатить причиненный вред.

В пресс-службе уточнили, что за 2017 год прокуратура уже направила в суд восемь заявлений к различным организациям, которые незаконно решили судьбу зеленых насаждений. Общий счет, который предъявило ведомство, превысил 28 миллионов рублей.

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