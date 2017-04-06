Застройщика заставили оплатить уничтоженную зелень в Муринском парке

Как сообщили 6 апреля в пресс-службе прокуратуры города, Петроградский районный суд еще в декабре 2015 года обязал ООО «АННА НОВА» заплатить больше четырех миллионов рублей в бюджет города за незаконное уничтожение зеленых насаждений в Муринском парке.

«АННА НОВА» в июне поставила забор под второй стройкомплекс с гостиницей и ледовой ареной, а за месяц до этого рабочие сняли часть газона и выдернули 13 молодых елей. Горожане забеспокоились и обратились за помощь к чиновникам. Суд постановил взыскать за ущерб 4 миллиона рублей, но средства в казну так и не поступили.

Добровольно компания отдавать деньги, по всей видимости не собиралась, и природоохранная прокуратура воспользовалась помощью судебных приставов. Совместные усилия вынудили должника оплатить причиненный вред.