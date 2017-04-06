Витебские школьники узнали, как разговаривают белорусские жабы

Занятия социального образовательного проекта «Чытаем па-беларуску з velcom» прошли сегодня в трех гимназиях и пяти школах Витебска. В роли учителей побывали писатель, главный редактор журнала «Вясёлка» Владимир Липский, известный белорусский телеведущий Юрий Жигамонт и писательница-сказочница Алена Масло. Около 1,3 тыс. детей попали на необычные уроки, формат которых предполагал игры, загадки, разные виды творчества. И особенно повезло ученикам 3−4 классов гимназии № 1, которые оказались на финальном мероприятии проекта — в Белорусском театре «Лялька».

Первым детей поприветствовал Юрий Жигамонт, который через простой диалог с детьми презентовал проект и его цели: раз мы живем в Беларуси и зовемся белорусами, то и родной язык наш — белорусский. Тем более в этом году у нас особый повод: 500 лет назад вышла в свет первая напечатанная на белорусском языке книга. «У мяне цудоўныя ўражанні ад урокаў на Віцебшчыне. Я наогул вельмі люблю гэты край, яго прыроду. І тое, як тут і малых хлапчукоў, і такіх, як я, называюць аднолькава — малец. Парадавала, з якой цікаўнасцю ў школах ставяцца да беларускай мовы, шкадуюць, што ўрокаў па гэтым прадмеце вельмі мала. Такія сустрэчы дораць мне задавальненне. Я бачу ў гэтых дзецях нашу будучыню. Раптам наша размова з імі праз колькі гадоў стане штуршком для кагосьці з іх у беларускую культуру», — признался журналистам перед уроком Юрий Жигамонт.

Владимир Липский, представляясь аудитории, показал детям свежий номер журнала «Вясёлка». «У меня такой есть!» — выкрикнул один из школьников, а затем ему вторили еще несколько ребят. Это очень порадовало главного редактора издания: значит, есть и в Витебске юные читатели современной белорусской литературы. В благодарность он рассказал маленьким зрителям сказку про А и Б, используя слова, которые начинаются с этих букв. «Я думаю, што гаварыць і думаць па-беларуску, дыхаць паветрам Беларушчыны, яе гісторыяй і культурай — гэта, магчыма, самае галоўнае для трэніроўкі мускулаў душы. Калі развіваюцца гэтыя мускулы, тады чалавеку захочацца развівацца і фізічна. Таму мне вельмі блізкі гэты праект. Давайце разам рабіць нешта такое для нашых дзяцей, каб ім, у сваю чаргу, хацелася праз любоў да Беларусі рабіць для яе нешта важнае, карыснае, узбагаціць яе гісторыю і культуру», — поделился своими ощущениями от участия в проекте Владимир Липский.

Алена Масло, знакомя детей со своим творчеством, порадовала их тем, что теперь они могут масло не только на хлеб намазывать, но и читать. А затем научила говорить на лягушачьем белорусском: «Ведаеце, як размаўляюць беларускія жабы? Квакаюць рускамоўныя, а нашы крумкаюць. Таму давайце зараз разам на чысцюткай беларускай жабінай мове ад усёй душы, каб хутчэй вясна прыйшла, пакрумкаем!».

Разогревшись и раззадорившись на таком игровом уроке, младшие школьники с удовольствием продолжили изучать язык через театральное искусство, став зрителями спектакля «Вясёлы Дарафей».

До Витебска занятия также состоялись в Полоцке, Новополоцке, Орше, Поставах и Глубоком. В целом участниками проекта «Чытаем па-беларуску з velcom» стали 25 учреждений образования региона. А по всей стране, поскольку проект республиканский, эти уроки уже посетили более 20 тыс. школьников.

Инициатор проекта — компания velcom. Мероприятия реализуются при поддержке Министерства образования.