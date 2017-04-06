Витебские школьники узнали, как разговаривают белорусские жабы
Занятия социального образовательного проекта «Чытаем
Занятия социального образовательного проекта «Чытаем
6 апреля, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Более тысячи младших школьников Витебска попали на уроки проекта «Чытаем
Занятия социального образовательного проекта «Чытаем
Первым детей поприветствовал Юрий Жигамонт, который через простой диалог с детьми презентовал проект и его цели: раз мы живем в Беларуси и зовемся белорусами, то и родной язык наш — белорусский. Тем более в этом году у нас особый повод: 500 лет назад вышла в свет первая напечатанная на белорусском языке книга. «У мяне цудоўныя ўражанні ад урокаў на Віцебшчыне. Я наогул вельмі люблю гэты край, яго прыроду. І тое, як тут і малых хлапчукоў, і такіх, як я, называюць аднолькава — малец. Парадавала, з якой цікаўнасцю ў школах ставяцца да беларускай мовы, шкадуюць, што ўрокаў па гэтым прадмеце вельмі мала. Такія сустрэчы дораць мне задавальненне. Я бачу ў гэтых дзецях нашу будучыню. Раптам наша размова з імі праз колькі гадоў стане штуршком для кагосьці з іх у беларускую культуру», — признался журналистам перед уроком Юрий Жигамонт.
Владимир Липский, представляясь аудитории, показал детям свежий номер журнала «Вясёлка». «У меня такой есть!» — выкрикнул один из школьников, а затем ему вторили еще несколько ребят. Это очень порадовало главного редактора издания: значит, есть и в Витебске юные читатели современной белорусской литературы. В благодарность он рассказал маленьким зрителям сказку про А и Б, используя слова, которые начинаются с этих букв. «Я думаю, што гаварыць і думаць
Алена Масло, знакомя детей со своим творчеством, порадовала их тем, что теперь они могут масло не только на хлеб намазывать, но и читать. А затем научила говорить на лягушачьем белорусском: «Ведаеце, як размаўляюць беларускія жабы? Квакаюць рускамоўныя, а нашы крумкаюць. Таму давайце зараз разам на чысцюткай беларускай жабінай мове ад усёй душы, каб хутчэй вясна прыйшла, пакрумкаем!».
Разогревшись и раззадорившись на таком игровом уроке, младшие школьники с удовольствием продолжили изучать язык через театральное искусство, став зрителями спектакля «Вясёлы Дарафей».
До Витебска занятия также состоялись в Полоцке, Новополоцке, Орше, Поставах и Глубоком. В целом участниками проекта «Чытаем
Инициатор проекта — компания velcom. Мероприятия реализуются при поддержке Министерства образования.