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17:09 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

7 апреля в части Вахитовского района Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 6 апреля). 7 апреля в части домов Вахитовского района Казани не будет воды. Это связано с проведением работ по врезке водопровода к сетям.

Воды не будет с 9.00 7 апреля до 6.00 8 апреля по адресам: ул. Бутлерова, 45, ул. Маяковского, 22 (ТИСБИ), ул. Муштари, 5, 6/2 (школа № 18), 6а, 7, 8, 8/45, 9, 9 к. 1, 9 б, в, е, 10, 11/40, 11/43, 11 к.1, 11а, 11 В, 13а, б, в, г, 12, 12а, б, 13, 14, 16 (художественное училище), 16/1, 19а, 20, 22, 26/1, 24, ул. Толстого, 7/47, 15 (КАИ), ул. Ульянова-Ленина, 65, ул. Щапова, 26, 26 к. а, 26 к. б, 41, 41а, 47/7.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам. МУП «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

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