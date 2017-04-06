Аномальный рост числа айсбергов угрожает атлантическому судоходству

Патруль был организован после крушения «Титаника», в 1914 году. Суда предоставляет береговая охрана США, а оплачивает патрулирование консорциум стран, заинтересованных в трансатлантическом судоходстве. Морские патрули следит за количеством айсбергом и маршрутами их дрейфа.

В среднем к началу апреля патрули замечают около 80 айсбергов, однако в этом году этот показатель вырос до 450 (к лету ожидают уже 600 айсбергов). В результате транспортные суда, проходящие у побережья Ньюфаундленда, вынуждены снижать скорость до 3−4 узлов, а многие другие корабли должны менять маршруты, делая «крюк» в 500−600 километров.

По словам климатологов, айсберги гонят на юг необычайно сильные ветра, меняющие направление против часовой стрелки. Однако глобальное потепление также может быть одним из факторов, ответственным за аномалию этого года: ледники тают по всему миру, и Гренландия — не исключение.