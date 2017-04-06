Бранденбургские ворота подсветили в цвета российского флага
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бранденбургские ворота подсветили в цвета российского флага без разрешения властей Берлина. Акцию провели активисты ультраправой
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бранденбургские ворота подсветили в цвета российского флага без разрешения властей Берлина. Акцию провели активисты ультраправой
Видео с акцией появилось на официальной странице партии в Facebook. «Если Сенат Берлина не хочет почтить память жертв в
Раннее власти немецкой столицы приняли решение не подсвечивать Бранденбургские ворота цветами российского триколора, как это делалось прежде после крупных терактов в других городах мира. Решение мотивировали тем, что Берлин не является
В понедельник в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел теракт. Погибли 14 человек, включая предполагаемого