Бранденбургские ворота подсветили в цвета российского флага

Видео с акцией появилось на официальной странице партии в Facebook. «Если Сенат Берлина не хочет почтить память жертв в Санкт-Петербурге, то это сделаем мы», — говорится в подписи к ролику.

Раннее власти немецкой столицы приняли решение не подсвечивать Бранденбургские ворота цветами российского триколора, как это делалось прежде после крупных терактов в других городах мира. Решение мотивировали тем, что Берлин не является городом-побратимом Петербурга.