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16:53 (мск), источник: РИА Новости

Бранденбургские ворота подсветили в цвета российского флага

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бранденбургские ворота подсветили в цвета российского флага без разрешения властей Берлина. Акцию провели активисты ультраправой Национал-демократической партии Германии в знак солидарности с Россией после недавнего теракта в Санкт-Петербурге.

Видео с акцией появилось на официальной странице партии в Facebook. «Если Сенат Берлина не хочет почтить память жертв в Санкт-Петербурге, то это сделаем мы», — говорится в подписи к ролику.

Раннее власти немецкой столицы приняли решение не подсвечивать Бранденбургские ворота цветами российского триколора, как это делалось прежде после крупных терактов в других городах мира. Решение мотивировали тем, что Берлин не является городом-побратимом Петербурга.

В понедельник в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел теракт. Погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, в больницах остается 51 пострадавший. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить.

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