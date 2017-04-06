В машинах скорой помощи Иркутской области появились тревожные кнопки
В машинах скорой помощи появились тревожные кнопки. Иркутская станция заключила договор с вневедомственной охраной Управления Росгвардии области.
В машинах скорой помощи появились тревожные кнопки. Иркутская станция заключила договор с вневедомственной охраной Управления Росгвардии области.
Если на врачей нападут, экипаж сможет быстро добраться до места и задержать злоумышленников. Иркутск стал вторым городом в Сибирском федеральном округе, где работников скорой помощи будут защищать.