МВД опровергло сообщения об усиленном режиме работы полиции в Воронеже

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области опровергла сообщения об усиленном режиме работы полиции. Воронежцы отметили в соцсетях, что в городе выросло количество экипажей ДПС. Пользователи связали это с терактом в Санкт-Петербурге. Региональное управления МВД работает в обычном режиме, заверили корреспондента РИА «Воронеж» в пресс-службе ведомства в четверг, 6 апреля.

Сообщения об увеличении количества сотрудников МВД в Воронеже появились в соцсетях на следующий день после взрыва в петербургском метро. Несколько подобных записей опубликовали в группе «Местоположение ДПС Воронеж» соцсети «ВКонтакте». Кроме того, многие пользователи написали о появлении экипажей в тех местах, где их раньше не замечали участники группы. Об этом же корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали читатели.

— Каждый день проезжаю по проспекту Труда. В последние год-полтора их точно здесь не наблюдала. Теперь стоят патрульная машина и двое полицейских. Может, ловят кого-то, но это же не выезд из города, а почти центр, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» читательница Елена.

Часть пользователей связали большое количество полицейских на улицах с терактом в Санкт-Петербурге или нападением на полицейских в Астрахани. Другие подписчики отметили, что смена мест постов ДПС — обычна для весны, когда дорожное движение становится более интенсивным.

Контекст

По данным СМИ, полиция уже перешла на усиленный режим работы в Москве и Челябинской области после теракта в петербургском метро.

Взрыв в вагоне петербургского метро случился на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в понедельник, 3 апреля. На станции «Площадь Восстания» нашли и обезвредили второе взрывное устройство. В теракте пострадал 51 человек, погибли 14 человек, включая террориста.