МВД опровергло сообщения об усиленном режиме работы полиции в Воронеже
Воронежцы отметили, что в городе выросло количество экипажей ДПС.
Воронежцы отметили, что в городе выросло количество экипажей ДПС.
Сообщения об увеличении количества сотрудников МВД в Воронеже появились в соцсетях на следующий день после взрыва в петербургском метро. Несколько подобных записей опубликовали в группе «Местоположение ДПС Воронеж» соцсети «ВКонтакте». Кроме того, многие пользователи написали о появлении экипажей в тех местах, где их раньше не замечали участники группы. Об этом же корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали читатели.
— Каждый день проезжаю по проспекту Труда. В последние
Часть пользователей связали большое количество полицейских на улицах с терактом в
Контекст
По данным СМИ, полиция уже перешла на усиленный режим работы в Москве и Челябинской области после теракта в петербургском метро.
Взрыв в вагоне петербургского метро случился на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в понедельник, 3 апреля. На станции «Площадь Восстания» нашли и обезвредили второе взрывное устройство. В теракте пострадал 51 человек, погибли 14 человек, включая террориста.
Взрывное устройство в метро привел в действие