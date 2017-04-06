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17:19 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре памятник чешским легионерам будет размещен в парке Щорса

В четверг, 6 апреля, в Администрации Самары состоялось заседание Российско-чешской смешанной межправительственной комиссии по воинским захоронениям.

Главной темой заседания стал вопрос установки памятного знака чешским легионерам, погибшим в Самаре в 1918 году.

Договоренности об установке памятного знака были достигнуты в 2010 году в рамках соглашения о взаимном содержании воинских захоронений, заключенного правительствами России и Чехии.

Для установки мемориального объекта рассматривалось сразу несколько мест. В их числе — территории лютеранской общины, римско-католического прихода, парка Щорса, а также площадка на улице Красноармейской, неподалеку от Железнодорожного вокзала.

Чешской стороной был сделан выбор в пользу последнего варианта. Но при общественном обсуждении проекта жители города высказались против этого решения, поскольку рядом находится знак в память о погибших в ходе революционных событий красноармейцах. Общественными организациями был проведен социологический опрос, в результате которого 89% опрашиваемых проголосовали против. При этом они не исключали установку знака на какой-либо другой территории города.

По итогам встречи было принято совместное решение о размещении памятного знака в парке им. Щорса. Также была предложена и дата открытия памятного знака — весна 2018 года, когда будет отмечаться 100-летие образования Чехословакии. Кроме того, на 2017 год запланировано проведение благоустройства парка.

Начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов отметил, что на территории бывшей Чехословакии в годы Великой Отечественной войны погибли и захоронены 585 уроженцев Самарской (Куйбышевской) области, и чешская сторона достойно за ними ухаживает, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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