В Самаре памятник чешским легионерам будет размещен в парке Щорса

Главной темой заседания стал вопрос установки памятного знака чешским легионерам, погибшим в Самаре в 1918 году.

Договоренности об установке памятного знака были достигнуты в 2010 году в рамках соглашения о взаимном содержании воинских захоронений, заключенного правительствами России и Чехии.

Для установки мемориального объекта рассматривалось сразу несколько мест. В их числе — территории лютеранской общины, римско-католического прихода, парка Щорса, а также площадка на улице Красноармейской, неподалеку от Железнодорожного вокзала.

Чешской стороной был сделан выбор в пользу последнего варианта. Но при общественном обсуждении проекта жители города высказались против этого решения, поскольку рядом находится знак в память о погибших в ходе революционных событий красноармейцах. Общественными организациями был проведен социологический опрос, в результате которого 89% опрашиваемых проголосовали против. При этом они не исключали установку знака на какой-либо другой территории города.

По итогам встречи было принято совместное решение о размещении памятного знака в парке им. Щорса. Также была предложена и дата открытия памятного знака — весна 2018 года, когда будет отмечаться 100-летие образования Чехословакии. Кроме того, на 2017 год запланировано проведение благоустройства парка.