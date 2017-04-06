Памятник Горькому предлагается установить в нижегородском метро.

Как сообщил на заседании межконфессионального консультативного совета глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, чтобы воссоздать из бронзы памятник А. М. Горькому, демонтированный в 2013 году из парка Кулибина, нужно порядка 10 млн. рублей.

По его словам, эти средства изыскать реально, но вопрос упирается в сроки. «По времени не получается у нас провести конкурсные процедуры. Надо сначала макет, потом в натуральную величину памятник из глины. Потом аукцион. И мы выходим уже за рамки следующего года», — сказал сити-менеджер.

Глава горадминистрации предложил обратиться к спонсорам для восстановления памятника вне конкурса. «Нужно обратиться к нашим спонсорам и большим предприятиям. Они, я думаю, не откажут нам. И тогда мы сможем воссоздать этот памятник», — заявил он.

В настоящее время в парке Кулибина на месте памятника стоит часовня. На заседании обсуждалось предложение поставить памятник на станции метро «Горьковская». Планируется, что инициатива по установке памятника будет вынесена на общественное обсуждение.

Также на заседании было принято решение о создании карты, на которой будут отмечены места, где бывал Максим Горький. «Как иначе сказать, что Горький — человек мира?», — подчеркнула замглавы администрации города Мария Холкина. Карту планируется создать до 2018 года. Вопрос, как именно она будет выглядеть, ещё не решён.

Кроме того, в рамках празднования 150-летия писателя решено провести конкурс чтецов его произведений на различных языках мира и лучших иллюстраций к его творениям; цикл тематических выставок в городах-побратимах Нижнего Новгорода и в 2018 году международную конференцию, которая будет стартовать в день рождения Горького — 28 марта; конкурс чтецов произведений.

Ранее сообщалось, что минимум ещё один памятник Максиму Горькому к 150-летию со дня его рождения установят в Нижнем Новгороде.