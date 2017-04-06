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17:28 (мск), источник: Афиша Daily

Норвегия построит первый в мире судоходный тоннель

В Норвегии построят первый в мире тоннель для кораблей. Он будет называться Stad Ship Tunnel, а его протяженность составит 1,7 километра. Об этом сообщает сайт норвежского берегового управления.

Тоннель пройдет от морского порта Молде-Фьорд до поселка Селье в губернии Согн-ог-Фьюране. Высота Stad Ship Tunnel составит 49 метров, а ширина — 36 метров. Проект официально включен в программу развития национальной транспортной системы на 2018−2029 годы.

Стоимость постройки тоннеля оценивается в 2,7 млрд норвежских крон (коло 314 млн долларов), работы займут 3−4 года. Строителям предстоит взорвать и переместить около 8 млн тонн горной породы.

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