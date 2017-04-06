Норвегия построит первый в мире судоходный тоннель
В Норвегии построят первый в мире тоннель для кораблей. Он будет называться Stad Ship Tunnel, а его протяженность составит 1,7 километра. Об этом сообщает сайт норвежского берегового управления.
В Норвегии построят первый в мире тоннель для кораблей. Он будет называться Stad Ship Tunnel, а его протяженность составит 1,7 километра. Об этом сообщает сайт норвежского берегового управления.
Тоннель пройдет от морского порта
Стоимость постройки тоннеля оценивается в 2,7 млрд норвежских крон (коло 314 млн долларов), работы займут 3−4 года. Строителям предстоит взорвать и переместить около 8 млн тонн горной породы.