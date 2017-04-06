Представлен график отключения холодной воды в домах красноярцев

«КрасКом» представил график остановки водозаборов и отключения холодной воды в домах красноярцев. По графику первым на профилактику остановится водозабор на острове Татышев, снабжающий холодной водой Советский район ( 26—27 мая ).

Затем ( 16—17 июня ) остановится «Нижнеатамановский» (Ленинский, Кировский районы), после него водозабор на острове Отдыха (Свердловский, Кировский районы, 30 июня — 1 июля). В июле (14−15) на сутки прекратит подачу воды в Центральный и Железнодорожный (до железной дороги) районы водозабор на острове Посадном, а в августе (4−5) — «Казачий» и «Гремячий Лог», снабжающие Октябрьский и Железнодорожный (от железной дороги до ул. Калинина) районы.

План остановки водозаборных сооружений согласован с ресурсоснабжающими организациями и администрацией Красноярска.

«В этом году летняя ремонтная кампания в системе водоснабжения и водоотведения будет достаточно напряженной. Нам предстоит выполнить большой объем работ по замене запорной арматуры как на водопроводных сетях, так и на самих водозаборах. При этом на все работы отводится всего 24 часа. Чтобы уложиться в регламент, графики ремонтных работ расписаны буквально по минутам и будут жестко контролироваться. Четкая организация труда гарантирует, что водозаборные сооружения будут остановлены не более чем на одни сутки», — сказал генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.