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17:16 (мск), источник: Newslab.ru

Представлен график отключения холодной воды в домах красноярцев

По графику первым на профилактику остановится водозабор на острове Татышев, снабжающий холодной водой Советский район.

Источник: Reuters

«КрасКом» представил график остановки водозаборов и отключения холодной воды в домах красноярцев. По графику первым на профилактику остановится водозабор на острове Татышев, снабжающий холодной водой Советский район (26—27 мая).

Затем (16—17 июня) остановится «Нижнеатамановский» (Ленинский, Кировский районы), после него водозабор на острове Отдыха (Свердловский, Кировский районы, 30 июня — 1 июля). В июле (14−15) на сутки прекратит подачу воды в Центральный и Железнодорожный (до железной дороги) районы водозабор на острове Посадном, а в августе (4−5) — «Казачий» и «Гремячий Лог», снабжающие Октябрьский и Железнодорожный (от железной дороги до ул. Калинина) районы.

План остановки водозаборных сооружений согласован с ресурсоснабжающими организациями и администрацией Красноярска.

«В этом году летняя ремонтная кампания в системе водоснабжения и водоотведения будет достаточно напряженной. Нам предстоит выполнить большой объем работ по замене запорной арматуры как на водопроводных сетях, так и на самих водозаборах. При этом на все работы отводится всего 24 часа. Чтобы уложиться в регламент, графики ремонтных работ расписаны буквально по минутам и будут жестко контролироваться. Четкая организация труда гарантирует, что водозаборные сооружения будут остановлены не более чем на одни сутки», — сказал генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

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