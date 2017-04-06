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17:44 (мск), источник: Вести Иркутск

В авиапарке Иркутской области появился новый «Суперджет»

Нашпигован электроникой. У иркутской авиакомпании появился новый «Сухой Суперджет». На таком из Иркутска до Москвы теперь можно лететь без дозаправки.

Кабина пилота «Сухого Суперджета» и раньше была нашпигована электроникой. А в новой модификации тем более.

— Самолёт электронный. Полностью. И в нём вложены программы, которые не дают лётчику ошибиться. Все ошибочные действия компенсируются системой, — говорит заместитель гендиректора по инженерно-авиационному обеспечению авиакомпании «ИрАэро» Алексей Стоянов.

В компании «ИрАэро» уже есть 4 «Суперджета». Но они старой сборки. Этот же самолёт совсем новый. Его собрали всего месяц назад.

— Когда-то в советские времена мы производили Ту-154. И, наверное, пора на этом рынке приобретать свои самолёты. Просчитав все плюсы и минусы, решили остановиться на этом. И радует, что это самолёт именно российского производства, — говорит ио генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Владимир Панфилов.

100 пассажирских мест. Усовершенствованный двигатель. Дальность полёта — почти на полторы тысячи км больше. Теперь из Иркутска до Москвы можно лететь без остановки.

В новом самолёте сразу 2 камеры. Одна в начале салона, другая здесь — в конце. Всё происходящее тут транслируется в кабину пилота. И при необходимости они сразу смогут принять меры.

Этот красавец «Сухой», с нулевым пока пробегом, отправится в свой первый полёт уже на следующей неделе. Скорее всего его маршрутом станет Иркутск — Харбин.

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