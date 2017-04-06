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17:36 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодар готовят к Радонице — в городе проводят санитарную уборку

Краснодар готовят к Радонице — в городе проводят санитарную уборку, благоустраивают территории городских кладбищ.

Как отметили в отделе благоустройства и санитарии департамента городского хозяйства и ТЭК, необходимо обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, провести санитарную уборку на кладбищах, отремонтировать дороги и вывезти скопившийся за зимний период мусор.

Асфальтируют центральные дороги Славянского кладбища. Работы будут завершены до 8 апреля. Одновременно на этом кладбище ведется ямочный ремонт. На кладбище хутора Ленина выполнена отсыпка грунтовых дорог гравием.

На всех 17 краснодарских кладбищах красят и чистят контейнерные площадки для вывоза мусора, ведется санитарная уборка. Подготавливают мемориальный комплекс на Всесвятском кладбище к проведению мероприятий, посвященных Дню Победы.

В день поминовения усопших в Краснодаре будет организована работа специальных автобусных рейсов из разных микрорайонов города до Славянского кладбища. В этот день за порядком на погостах и подъездах к ним будут следить наряды полиции и ГИБДД, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, что 25 апреля объявили выходным днем.

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