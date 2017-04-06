В Самарской области ожидается потепление до +14 °C

В пятницу, 7 апреля, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ночью температура воздуха составит -2 … +3 °C, днем +7 … +12 °C. Ветер юго-восточный 7−12 м/с.

В субботу, 8 апреля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +1 … +6 °C, днем +9 … +14 °C. Ветер юго-восточный 7−12 м/с.