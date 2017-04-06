В Самарской области ожидается потепление до +14 °C
По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде апреля средняя температура воздуха ожидается на 0,5 градуса ниже средних многолетних значений.
По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде апреля средняя температура воздуха ожидается на 0,5 градуса ниже средних многолетних значений.
В пятницу, 7 апреля, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ночью температура воздуха составит -2 … +3 °C, днем +7 … +12 °C. Ветер
В субботу, 8 апреля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +1 … +6 °C, днем +9 … +14 °C. Ветер
В воскресенье, 9 апреля, ночью осадков не ожидается, столбик термометра опустится от +1 до +6 °C. Днем местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется от +9 до +14 °C. Ветер