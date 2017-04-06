Дорога в Ейске лидирует в списке самых «убитых» трасс в России

Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. Несколько месяцев назад Общероссийский народный фронт запустил проект «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог». Каждый россиянин может занести на интерактивную карту дорогу, требующую срочного ремонта, или же поддержать уже предложенное другим человеком место.

Лидером по числу голосов по последним итогам стала улица Киевская в Ейске. За нее уже проголосовали более 3000 тысяч людей.