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17:45 (мск), источник: Новая Кубань

Дорога в Ейске лидирует в списке самых «убитых» трасс в России

Городская магистраль набрала больше всего голосов в проекте ОНФ.

Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. Несколько месяцев назад Общероссийский народный фронт запустил проект «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог». Каждый россиянин может занести на интерактивную карту дорогу, требующую срочного ремонта, или же поддержать уже предложенное другим человеком место.

Лидером по числу голосов по последним итогам стала улица Киевская в Ейске. За нее уже проголосовали более 3000 тысяч людей.

Как передают местные СМИ, это важная дорожная «артерия» сплошь усыпана ямами. Однако из-за того, что по ней не ездит общественный транспорт, капитальный ремонт «обходит» улицу стороной. Сообщается, что мэрия города намерена в ближайшее время изучить состояние дороги.

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