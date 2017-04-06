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17:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области снизилась смертность от онкологических заболеваний

Показатель оказался меньше среднероссийского.

В Воронежской области снизился уровень смертности от злокачественных опухолей — с 203 умерших на 100 тыс. населения в 2012 году до 183,5 в 2016 году, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в среду, 5 апреля. При этом в среднем по России показатель достиг 202,5 на 100 тыс. человек в 2016 году, рассказала заместитель главы областного департамента Наталия Нехаенко на пресс-конференции 3 апреля.

Основные причины смерти в Воронежской области — онкологические заболевания и болезни системы кровообращения. Смертность от болезней системы кровообращения в регионе снизилась на 6% за год. Младенческая смертность составила 4,7 промилле, хотя в среднем по стране — 7 промилле. Кроме того, в 2016 году продолжительность жизни в Воронежской области увеличилась до 72,08 лет, что также выше среднероссийского показателя.

Заместитель главы департамента здравоохранения Наталия Нехаенко связала такие результаты с созданием трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Первичная медицинская помощь оказывается в 54 медучреждениях, в том числе 32 районных больницах. Медицинская помощь на втором уровне оказывается в крупных районных больницах. Третий уровень включает оказание высокотехнологичной медпомощи по 20 видам на базе 13 медицинских организаций.

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