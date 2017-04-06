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17:58 (мск), источник: Pro Город Самара

В подземных переходах на Московском шоссе отваливается штукатурка и ломается оборудование

Объекты не проработали и двух лет без дефектов.

Самара не первый год готовится к проведению этапа ЧМ-2018. В числе прочего, город должен улучшить свою транспортную инфраструктуру, основой которого станет Московское шоссе. Городские и областные власти, чтобы повысить среднюю скорость на магистрали, решили построить новы и отремонтировать старые подземные переходы, что и было сделано.

Но, как это часто бывает, что-то пошло не так и в свежепостроенных переходах начали «вылезать» всевозможные недостатки. Так, прошлой весной у перехода возле ТЦ «Империя» почти сразу там начала обваливаться плитка, на стенах появились трещины. Тогда, заказчик заставил подрядчика отремонтировать его по гарантии, т. е. за свой счет.

— В подземном переходе у завода Тарасова, который отремонтировали совсем недавно, от стен крупными шматками отслаивается штукатурка, уже не работает подъемник для инвалидов, — пишет в редакцию портала ProGorodSamara.ru горожанка Елена Семенова.

Действительно, в переходе то тут, то там, отваливается штукатурка. А питание подъемника для инвалидных колясок просто сломано, что делает его использование невозможным.

Впрочем, проблема с качеством присуща не только отремонтированному переходу, но и новому, построенному два года назад, на пересечении Московского шоссе и Советской Армии. Так, в его стенах «красуются» замазанные в прошлом году крупные трещины.

На запрос портала ProGorodSamara.ru в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области о сроках проведения гарантийного ремонта, официального ответа к моменту публикации так и не было получено.

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