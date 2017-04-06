Российские ученые раскрыли наследственные корни мигрени

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«Пока мы не можем точно определить характер связи между мигренью и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но она однозначно есть. У мигреников чаще, чем в популяции, наследственность отягощена гипертонией и другими патологиями сердца и сосудов. Таким пациентам нужно уделять ровно такое же внимание, как и тем, у кого уже есть подобные заболевания. В обоих случаях мигрень может спровоцировать серьезные осложнения», — поясняет Олег Мамонтов из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Мигрень считается неврологическим заболеванием, наиболее частым и характерным симптомом которого являются эпизодические или регулярные сильные и мучительные приступы головной боли в одной половине головы. Причины возникновения боли могут быть самые разные — физическое перенапряжение, пища, погодные факторы, отсутствие сна, как и многое другое.

Как правило, женщины больше страдают мигренью, чем мужчины.

Иногда мигрени предшествует так называемая «аура» — временное ухудшение восприятия действительности, проявляющееся в помутнении зрения, галлюцинациях, оцепенении или в виде проблем с речью. Последние исследования показывают, что предрасположенность к мигрени во многом связана с устройством некоторых генов, в том числе и тех участков ДНК, которые отвечают за реакцию организма на холод. Мамонтов и его коллеги открыли еще одну возможную генетическую причину развития мигрени, обратив внимание на то, что многие люди, страдающие от мигрени, обладают необычно большим числом родственников с хронически высоким артериальным давлением.

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