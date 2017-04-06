Зять Трампа, миллионер, советник, филантроп: кто такой Джаред Кушнер

Источник: AFP 2017

В свои 36 лет Джаред Кушнер достиг небывалых высот — он мультимиллионер, владелец одной из крупнейших девелоперских компаний Нью-Йорка, а еще — старший советник президента США, своего тестя Дональда Трампа. Молодому чиновнику приписывается множество заслуг — от организации знакомства Трампа с Генри Киссинджером и Рупертом Мэрдоком до налаживания виртуальной кампании ресубликанца-миллиардера в соцсетях. В последнее время роль Кушнера в Белом доме стала столь велика, что его всерьез называют теневым президентом страны.

Рожденный с серебряной ложкой Урожденный Джаред Кори Кушнер появился на свет в семье ортодоксальных иудеев в 1981 году в городе Ливингстон, штат Нью-Джерси. О себе он рассказывал, что приходится внуком белорусским партизанам. Его бабушка Раиса Кушнер спаслась из Новогрудского гетто и встретилась с будущим мужем Иосифом Берковичем в партизанском отряде братьев Бельских. Иосиф взял фамилию жены, потому что сам происходил из очень бедной семьи. В 1949 году Кушнеры перебрались из Белоруссии в США, где дедушка Джареда проделал путь от обыкновенного строителя до инвестора на рынке недвижимости. Потомки Иосифа не говорили ни по-белорусски, ни по-русски, но зато бережно хранили семейные традиции и делали щедрые пожертвования Новогрудскому историко-краеведческому музею.

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Таких, как Джаред Кушнер, на Западе называют «рожденными с серебряной ложкой во рту» — в том смысле, что он и его брат Джошуа, а также две сестры Николь и Дара, с самого раннего детства росли в роскоши и не знали бедности. Его отец Чарльз Кушнер — известный филантроп и магнат, основатель девелоперской компании Kushner Companies и один из главных спонсоров Демократической партии — заработал миллиарды долларов на продаже недвижимости в Нью-Джерси. В бизнесе Кушнер-старший не чурался серых схем, из-за чего в 2005 году он был приговорен к лишению свободы за уклонение от уплаты налогов, нелегальные взносы в пользу избирательной кампании и давление на свидетелей. Любопытно, что прокурором в деле Чарльза Кушнера выступал Крис Кристи, позднее ставший губернатором штата Нью-Джерси и одним из главных соратников Дональда Трампа. Среди американских журналистов бытует мнение, что впоследствии Джаред Кушнер «отомстил» Кристи, настояв на его увольнении из переходной команды Трампа после победы республиканца на выборах в 2016 году. В юношестве Кушнер учился в частной еврейской школе — ешиве, но не был особенно прилежным учеником.

Известный журналист Дэниел Голден в своей книге «Цена поступления» пишет, что отец Джареда пожертвовал $2,5 млн, чтобы его сына взяли в Гарвард.

Уже в студенческие годы Кушнер начал совершать свои первые сделки с недвижимостью, заработав за несколько лет $20 млн. В 2006 году он за $10 млн приобрел газету New York Observer и вдохнул в нее новую жизнь. Спустя два года он стал исполнительным директором девелоперской компании отца, и на этом посту совершил несколько крупных операций с офисными и жилыми зданиями (в том числе приобрел офисное здание на Пятой авеню в Манхэттене за $1,8 млрд). В 2009 году Кушнер женился на представительнице еще одного крупного девелоперского клана Нью-Йорка — дочери Дональда Трампа Иванке. Прежде чем брак был закреплен, та приняла иудейское вероисповедание, и с тех пор ведет соответствующий образ жизни.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BPobBLeANep/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-24T03:12:52+00:00">Янв 23 2017 в 7:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Чета Кушнер-Трамп воспитывает своих троих детей в традициях иудаизма, придерживается кошерной диеты, жертвует деньги на синагоги и еврейские школы. Оба также прилежно соблюдают шаббат: с заходом солнца в пятницу и до ночи субботы они выключают свои телефоны и не участвуют в каких-либо государственных делах.

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Журналисты обращают внимание, что по совпадению именно во время шаббата Дональд Трамп пишет наиболее скандальные твиты и делает свои самые противоречивые заявления. Что касается политических взглядов, Кушнера принято относить к демократам, однако не существует достоверных данных о его членстве в той или иной партии. Известно, что за последнее десятилетие он пожертвовал около $100 тыс. политикам из Демократической партии, и только единожды перечислил деньги республиканцу — бывшему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани. Как бы то ни было, во время президентской гонки 2016 года Кушнер всецело выступал на стороне своего тестя, и более того — внес существенный, если не решающий вклад в его приход к власти. Политтехнолог Трампа Кушнер вошел в предвыборный штаб Трампа сразу после его выдвижения в президенты — благо отношения между тестем и зятем всегда были исключительно позитивные. Постепенно и очень уверенно молодой человек начал участвовать практически во всех аспектах кампании — многие как в самом избирательном штабе, так и за его пределами называли Кушнера фактическим руководителем предвыборной команды. Он помог Трампу выбрать директора по коммуникациям, курировал работу по созданию системы сбора средств в режиме онлайн, а также приложил руку к написанию нескольких программных речей республиканца.

Источник: AP 2017

С его же подачи, как утверждает Politico, в июне 2016 года из штаба был уволен главный менеджер предвыборной кампании Кори Левандовски, считавший Кушнера своим конкурентом. Молодому человеку также принадлежит идея создания собственно телеканала Трампа — по данным Reuters, Кушнер связывался с главой расположенного в Нью-Йорке инвестиционного банка LionTree Ариеем Буркоффом, у которого имеется большой опыт в запуске новых медиа. Но, пожалуй, самая большая его заслуга — организованная им кампания в поддержку Трампа в интернете и социальных сетях. Как сообщил в интервью Forbes миллиардер Эрик Шмидт, возглавляющий компанию Alphabet, в состав которой входит Google, «Джаред понимал сетевой мир, как никто в традиционных СМИ».

Он умудрился организовать президентскую кампанию с минимальными затратами и использованием новых технологий и выиграл. Эрик Шмидт глава Alphabet

По его словам, команду Трампа «привел к победе Джаред». Дело в том, что Трамп почти не умеет пользоваться компьютерными технологиями, но осознает значение соцсетей, включая Twitter. Когда он понял, что «в его кампании соцсети недостаточно используются», то попросил зятя о помощи, а у того нашлись нужные знакомства.

Я позвонил друзьям из Кремниевой долины, среди которых есть лучшие в мире специалисты по цифровому маркетингу, и спросил, как это дело раскручивать. Они дали мне своих субподрядчиков. Джаред Кушнер

Пробой сил при внедрении бизнес-технологий в политику стало «микротаргетирование в Facebook для раскручивания Трампа как бренда. Опыт удался: продажа кепок, маек и других сувениров с предвыборной символикой подскочила с $8 тыс. до $80 тыс. в день. Затем Кушнер вложил $160 тыс. в изготовление и распространение серии видеозаписей, на которых Трамп просто говорил, глядя в камеру. Они собрали в общей сложности более 74 млн просмотров. Этим же принципом — «дешево и сердито» — Кушнер пользовался и дальше. К июню 2016 года он взял под контроль всю работу в виртуальном пространстве, а его правой рукой стал техасец Брэд Парскейл, создавший «цифровой штаб» кампании. «Мы не боялись перемен, не боялись неудач, старались все делать очень дешево и очень быстро, — рассказывал Кушнер. — Если что-то не работало, тут же это дело “убивали”, быстро все решали, быстро чинили “сломанное” и тиражировали то, что работало».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BMM6MaDjpVB/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Donald J. Trump (@realdonaldtrump)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-30T21:12:22+00:00">Окт 30 2016 в 2:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

«Скоро операции с базами данных диктовали все решения кампании: по маршрутам поездок, сбору средств, размещению рекламы, выбору мест проведения митингов и даже тем для выступлений», — пишет Forbes. В итоге система Кушнера давала более чем достаточную наличность и понимание того, где ее тратить, поясняет издание, приводя в качестве примера штаты Пенсильвания и Мичиган, которые изначально считались безнадежными с точки зрения республиканцев. В обоих штатах Трамп в итоге одержал победу. Связи с Россией Кушнера не обошел скандал, связанный с контактами Трампа и людей из его окружения с представителями РФ. Как писала The New York Times, в декабре 2016 года зять президента и его бывший помощник по национальной безопасности Майкл Флинн встречались в Нью-Йорке с послом РФ в США Сергеем Кисляком и Сергеем Горьковым — главой попавшего под американские санкции Внешэкономбанка.

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По информации источников CNN, в ходе этой встречи Кушнер пытался «найти верных людей для взаимодействия с Россией». Он попросил Кисляка назвать кого-то, кто был бы «хорошим посредником» в том, что касается возможной работы с РФ в будущем. Окружение Трампа якобы было заинтересовано в том, чтобы установить неофициальные контакты с президентом России Владимиром Путиным. Аналогичные усилия предпринимались и в отношении представителей других государств. При этом возможность отмены санкций в отношении Москвы в ходе встречи не обсуждалась. После того, как информация об этих переговорах стала достояниям общественности, Кушнер решил добровольно отчитаться перед Сенатом США о своих международных контактах. Напомним, что расследование о контактах Трампа с властями РФ ведут комитеты по разведке обеих палат конгресса и ФБР. Именно сокрытие связей с российскими чиновниками стоило должности Майклу Флинну — в преддверии инаугурации Трампа тот беседовал с послом Кисляком о возможном снятии санкций, не обладая соответствующими полномочиями. Позиция Москвы заключается в том, что отставка Флинна — это внутренне дело властей США, а делами Кушнера в руководстве РФ и вовсе не интересовались. Кремль не был в курсе встречи руководства ВЭБа с Кушнером, так как это было частью рутинной деятельности банка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В ВЭБ отметили, что руководство компании на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов и в ходе этих переговоров «обсуждались существующие практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли». «Встречи проходили в формате roadshow по стратегии развития Внешэкономбанка до 2021 года c рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе с главой Kushner Companies Джерадом Кушнером», — говорится в пресс-релизе ВЭБа. Ситуацию вокруг контактов зятя Трампа прокомментировал и сам Владимир Путин: «Вот сейчас (в Америке) поднимают вопросы о встрече наших бизнесменов, банкиров. А что, разве американские бизнесмены не приезжают, не общаются здесь с нашими представителями, в том числе и с правительством РФ? Ну, а как им работать-то иначе, конечно, общаются». Спекуляции на тему того, кто посол Кисляк участвовал в «какой-то шпионской акции» российский лидер назвал «бредом». Мастер на все руки Американские СМИ предполагали, что после прихода Трампа к власти Кушнер может быть назначен на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Однако новый президент объявил, что эту должность займет председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибэс. Кушнер же получил пост старшего советника президента, такой же пост занимает и Иванка.

Чтобы снять подозрения в кумовстве оба отказались от зарплаты.

C 1967 года в США действует закон, запрещающий федеральным госслужащим принимать на работу родственников. Но его сравнительно легко обойти — принятый на госслужбу родственник соглашается работать бесплатно и трудится как бы на общественных началах.

Чтобы иметь возможность занять государственный пост, Кушнер был также вынужден уйти в отставку с 266 различных должностей, которые он прежде занимал в частном секторе.

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Однако, по оценке The Wall Street Journal, он по-прежнему контролируют активы общей стоимостью от $757 млн до $1,9 млрд. У зятя президента нет какого-либо дипломатического образования, что не помешало ему на этой неделе провести переговоры с премьер-министром Ирака Хейдар аль-Абади. Ранее Кушнер уже общался с широким кругом высокопоставленных зарубежных чиновников: руководителем британского МИД Борисом Джонсоном, членами правительства Канады, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем Касо.

Источник: Reuters

По информации телеканала CBS, вместе с главой мексиканского МИД Кушнер вносил корректировки в речь Трампа, посвященную строительстве стены на южной границе США.

Кушнер и Видегарай якобы переписали текст выступления так, чтобы его общий тон выражал надежду на улучшение американо-мексиканских отношений в будущем. Сегодня именно на Кушнера возложены обязанности по улучшению отношений между двумя странами. Еще одно направление, находящееся в ведении молодого чиновника, — отношения США с Израилем. Во время официального визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон именно Кушнер присутствовал за столом переговоров между лидерами двух стран — представители Госдепартамента, в том числе и специалисты по вопросам Ближнего Востока приглашены не были. По данным источников CBS в Госдепе, такое решение было принято с целью «сделать обсуждения более личными» в связи с тем, что Трамп, Нетаньяху и Кушнер являются давними знакомыми. Президент США считает, что именно его зять сможет наладить мир между израильтянами и палестинцами.

Джаред — классный парень, он заключит соглашение по Израилю, которое никто больше не сможет заключить. Дональд Трамп

Кушнер также сыграл ключевую роль в организации визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Именно в его офисе в небоскребе Trump Tower 9 и 10 декабря прошлого года состоялись контакты американской стороны с послом Китая в США Цуй Тянькаем и членом Госсовета КНР Ян Цзечи. «В ходе этой встречи Ян Цзечи обозначил свои предложения. Китай хочет, чтобы администрация Трампа приняла концепцию “новой модели отношений великих держав” — идею Си Цзиньпина, направленную на избежание конфликтов и сотрудничество», — утверждает The Washington Post. В феврале Кушнер и Цуй Тянькай организовали примирительный телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина. Во время этой беседы президент США обещал придерживаться продолжающейся уже 40 лет политики «одного Китая» в том, что касается Тайваня, хотя ранее он говорил, что это будет предметом переговоров. «Китайские официальные лица посчитали, что Трамп является непростым человеком, склонным к провокационным заявлениям, однако они сделали, по крайней мере, один четкий вывод: при Трампе в Вашингтоне дело следует иметь с его зятем», — писала The New York Times. Кушнер намеревается значительно улучшить и расширить американо- китайские отношения. Но против этого выступают некоторые ближайшие соратники Трампа, к примеру его главный стратег Стивен Бэннон, министр торговли Уилбур Росс и другие.

Источник: Reuters

В нынешней администрации США Кушнер занимает позицию «чужого среди своих» — в преимущественно консервативном Белом доме он продвигает непопулярные среди республиканцев меры. В частности, он переубедил Трампа выходить из Парижского соглашения по климату, а также блокировал готовящийся президентский указ об ослаблении прав и свобод ЛГБТ-сообществ страны и религиозных меньшинств.