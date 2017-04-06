Повторный запуск Falcon 9 обошелся SpaceX более чем в два раза дешевле новой ступени

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл, выступая на 33-м Космическом симпозиуме, не озвучила точные цифры. Тем не менее стало понятно соотношение стоимости новой первой ступени и стоимости ремонтных работ по ее подготовке к повторному запуску.

По словам Шотвелл, затраты на ремонтно-восстановительные работы были «значительно меньше, чем половина стоимости новой первой ступени».