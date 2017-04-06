Большая вода подступает к 13 свердловским муниципалитетам
Рекордного разлива не ждут.
Рекордного разлива не ждут.
Паводок угрожает 13 муниципалитетам Свердловской области, сообщили «Уралинформбюро» в
При среднем разливе в зоне риска Карпинск, Красноуфимский округ, Ирбитское МО,
Станут непроезжими две автодороги: к поселку Каквинские Печи под Карпинском и из Сосьвы в Гари.
Оторванными от большой земли окажутся 33 деревни — там наладят паромные и лодочные переправы. Продукты, товары первой необходимости и медикаменты уже завезены. Выставлены пожарные посты, организовано дежурство добровольцев. Проведены обходы населения. Половодье не затронет объекты жизнеобеспечения, свалки и химические склады, заверяют специалисты.
При наихудшем сценарии паводок может накрыть еще 27 домов в Ирбите, 10 в Нижнем Тагиле, до 75 домов в Полевском ГО, а в Староуткинске и Первоуральском ГО — 48 и 43 соответственно.
Ситуация на водоемах мониторится круглосуточно, задействованы 44 стационарных гидропоста. На борьбу со стихией мобилизовано более 12 000 человек — сотрудники МЧС, МВД, Минобороны, члены противопаводковых комиссий и служб гражданской защиты. В их распоряжении около 2 тысяч единиц техники и 105 плавсредств.