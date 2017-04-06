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17:38 (мск), источник: Городской репортер

На Северном обходе Ростова изменится схема движения

С 15 апреля на Северном обходе Ростова — перед съездом в поселок Октябрьский — изменится схема дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такая мера вызвана строительством путепровода на транспортной развязке в составе дороги к аэропорту Платов.

Уточняется, что движение транспорта будет осуществляться по временной объездной дороге до 1 сентября 2017 года.

Напомним, строительство дорог к новому аэропорту — от Северного обхода Ростова и от дороги М-4 «Дон» — планируют завершить в ноябре нынешнего года.

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