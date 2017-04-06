На Северном обходе Ростова изменится схема движения

Такая мера вызвана строительством путепровода на транспортной развязке в составе дороги к аэропорту Платов.

Уточняется, что движение транспорта будет осуществляться по временной объездной дороге до 1 сентября 2017 года.

Напомним, строительство дорог к новому аэропорту — от Северного обхода Ростова и от дороги М-4 «Дон» — планируют завершить в ноябре нынешнего года.