Воронежцы смогут купить льготные билеты на самолёт в Крым и в этом году

Воронежцы смогут купить льготные билеты на самолёт в Крым и в этом году

Льготные билеты в Крым будут и в этом году. Воронежский аэропорт вошёл в список Росавиации. Специальный тариф начнёт действовать с 15 мая на рейсы из Воронежа в Симферополь.