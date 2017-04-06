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17:52 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцы смогут купить льготные билеты на самолёт в Крым и в этом году

Льготные билеты в Крым будут и в этом году. Воронежский аэропорт вошёл в список Росавиации. Специальный тариф начнёт действовать с 15 мая на рейсы из Воронежа в Симферополь.

Выполнять рейсы из Воронежа будет одна авиакомпания, стоимость билета на полуостров составит 2,5 тысячи рублей. По такой цене приобрести билеты смогут пенсионеры, инвалиды и сопровождающие их, и также молодёжь — граждане до 23 лет.

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