Воронежцы смогут купить льготные билеты на самолёт в Крым и в этом году
Льготные билеты в Крым будут и в этом году. Воронежский аэропорт вошёл в список Росавиации. Специальный тариф начнёт действовать с 15 мая на рейсы из Воронежа в Симферополь.
Льготные билеты в Крым будут и в этом году. Воронежский аэропорт вошёл в список Росавиации. Специальный тариф начнёт действовать с 15 мая на рейсы из Воронежа в Симферополь.
Выполнять рейсы из Воронежа будет одна авиакомпания, стоимость билета на полуостров составит 2,5 тысячи рублей. По такой цене приобрести билеты смогут пенсионеры, инвалиды и сопровождающие их, и также молодёжь — граждане до 23 лет.