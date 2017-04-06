В Нижнем Новгороде изменилась стоимость эвакуации автомобилей

Региональная служба по тарифам Нижегородской области установила стоимость эвакуации автомобилей и их хранения на 2017−2019 годы, сообщается на сайте службы.

В 2017 году владелец транспортного средства категории A или B должен будет заплатить 1 820 рублей, чтобы забрать его со штрафстоянки. Перемещение задержанного транспортного средства за границами муниципального района будет стоить 40 рублей за километр. В 2018 году указанные цены возрастут до 1 890 и 41,60 рублей соответственно, в 2019 году — до 1 970 и 43,30 рублей.

Тарифы для категорий C, D, E в 2017 году составят 7 650 рублей и 80 рублей соответственно, в 2018 году — 7 950 и 83,2 рублей, в 2019 году — 8 270 и 86,5 рублей.

Стоимость хранения автомобилей всех категорий на штрафстоянке в 2017 году составит 12 рублей в час, в 2018 году — 12,5 рублей, в 2019 году — 13 рублей. Предельный срок оплаты перемещения и хранения задержанных автомобилей равен 30 дням со дня перемещения транспортного средства.