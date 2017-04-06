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17:54 (мск), источник: Интерфакс

На Манежной площади началась акция памяти жертв теракта в Петербурге

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — На Манежной площади в Москве началась акция памяти погибших в результате теракта в метро Петербурга.

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фотографий
6
фотографий

Акция началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге. Собравшиеся возлагают лампады и цветы к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду.

Организаторы акции со сцены обратились к пришедшим с призывом опустить принесенные с собой флаги политических партий.

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