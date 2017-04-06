На Манежной площади началась акция памяти жертв теракта в Петербурге

Акция началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге. Собравшиеся возлагают лампады и цветы к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду.

Организаторы акции со сцены обратились к пришедшим с призывом опустить принесенные с собой флаги политических партий.