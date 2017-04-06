На Манежной площади началась акция памяти жертв теракта в Петербурге
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — На Манежной площади в Москве началась акция памяти погибших в результате теракта в метро Петербурга.
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — На Манежной площади в Москве началась акция памяти погибших в результате теракта в метро Петербурга.
Акция началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в
Организаторы акции со сцены обратились к пришедшим с призывом опустить принесенные с собой флаги политических партий.