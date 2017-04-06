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18:34 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Участники Евровидения попробовали заговорить по-украински

В интернете появилось видео, на котором участники музыкального конкурса в Киеве Евровидение-2017 произносят отдельные фразы на украинском языке.

Источник: "РИА Новости" Украина

На кадрах, представитель Украины на Евровидении, лидер группы O. Torvald Женя Галич читает фразы на украинском языке, а его будущие соперники попытались повторить эти фразы.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней «1944» в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

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