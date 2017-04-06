Семьи погибших в петербургском метро получат до 5 млн рублей

Как сообщает комитет по социальной политике Смольного 6 апреля, из средств федерального бюджета семьям погибших полагается 1 млн рублей, такая же сумма будет выделена петербуржцам из городской казны.

Выплаты от ГУП «Петербургский метрополитен» составят 2 млн 25 тысяч рублей на одного скончавшегося. В случае, если жертва теракта был трудоустроена, из фонда социального страхования его семье также полагается до 1 млн рублей и 75 тысяч ежемесячной страховой выплаты. Кроме того, предусмотрена выплата на похороны погибших — 18 тысяч рублей из федеральной казны и 5,5 тысяч от страховщиков.

Потерпевшим, в зависимости от степени тяжести полученных травм, в общей сложности из городского и федерального бюджета полагается 900 тысяч при средней и тяжелой степени и 450 тысяч при легкой. Максимальная выплата от метрополитена при причинении вреда здоровью — до двух миллионов рублей и от 600 рублей до 11 тысяч рублей в случае нанесения вреда имуществу. От фонда соцстрахования максимальная единовременная выплата — 94 тысячи и, в зависимости от трудового стажа, от 100 до 60% средней зарплаты ежемесячно.

Напомним, жертвами теракта 3 апреля стали 14 человек, за помощью к медикам обратились более 70-ти. Предполагаемый виновник, 22-летний Акбаржон Джалилов, опознан по генетической экспертизе, у него дома были найдены элементы СВУ.