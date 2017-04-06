Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
СМИ: с Казанского вокзала в Москве эвакуировали 1 тыс. человек
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Москвичка чуть не погибла от сыроедения
Как не заболеть раком груди: 8 важных вопросов
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
10Европейские деревья года
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9В тени стены
18:35 (мск), источник: Фонтанка

Семьи погибших в петербургском метро получат до 5 млн рублей

Выплаты из федерального и городского бюджета, а также от метрополитена и фонда социального страхования в общей сложности могут составить до 5 млн рублей для каждой семьи погибших в теракте на станции «Технологический институт» 3 апреля.

Источник: AFP 2017

Как сообщает комитет по социальной политике Смольного 6 апреля, из средств федерального бюджета семьям погибших полагается 1 млн рублей, такая же сумма будет выделена петербуржцам из городской казны.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Выплаты от ГУП «Петербургский метрополитен» составят 2 млн 25 тысяч рублей на одного скончавшегося. В случае, если жертва теракта был трудоустроена, из фонда социального страхования его семье также полагается до 1 млн рублей и 75 тысяч ежемесячной страховой выплаты. Кроме того, предусмотрена выплата на похороны погибших — 18 тысяч рублей из федеральной казны и 5,5 тысяч от страховщиков.

Потерпевшим, в зависимости от степени тяжести полученных травм, в общей сложности из городского и федерального бюджета полагается 900 тысяч при средней и тяжелой степени и 450 тысяч при легкой. Максимальная выплата от метрополитена при причинении вреда здоровью — до двух миллионов рублей и от 600 рублей до 11 тысяч рублей в случае нанесения вреда имуществу. От фонда соцстрахования максимальная единовременная выплата — 94 тысячи и, в зависимости от трудового стажа, от 100 до 60% средней зарплаты ежемесячно.

Напомним, жертвами теракта 3 апреля стали 14 человек, за помощью к медикам обратились более 70-ти. Предполагаемый виновник, 22-летний Акбаржон Джалилов, опознан по генетической экспертизе, у него дома были найдены элементы СВУ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Теракт в петербургском метро
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Петербургского террориста могли использовать как «живую бомбу» без его ведома
Опознаны все погибшие в результате теракта в петербургском метро
Экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста в Петербурге
Единый центр шпионажа
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Путин назвал неприемлемыми безосновательные обвинения в химатаке
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Астрахани
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
Задержанный вербовщик террористов управлял группами в соцсетях
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
Эксперты рассказали о дешевых дачах в Подмосковье
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь