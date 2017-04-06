В Москве начали тестировать светофоры с датчиками движения

Пилотный проект проходит на Солнечной аллее.

«Вызывная адаптивная фаза — фаза светофора, которая вызывается при появлении транспорта в зоне датчиков и может продлеваться в зависимости от количества транспорта. Например, заезд в “разворотный карман” определенного количества автомобилей, выезд в ночное время транспорта из спальных районов на основные магистрали», — объяснил Юрьев.

Он заявил, что результаты пилотного проекта уже показали свою эффективность. По словам Юрьева, во время использования этих светофоров уменьшилось в семь раз количество остановок транспорта по основному ходу движения автомобилей. Кроме этого, сократилось время ожидания разворотной фазы в 2,5 раза.

По итогам пилотного проекта будет принято решение о распространении подобных светофоров на городских улицах.