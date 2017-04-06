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18:44 (мск), источник: Интерфакс

В Москве начали тестировать светофоры с датчиками движения

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — В Зеленограде приступили к тестированию светофоров с датчиками движения. Об этом сообщает m24.ru со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева.

Источник: Агентство «Москва»

Пилотный проект проходит на Солнечной аллее.

«Вызывная адаптивная фаза — фаза светофора, которая вызывается при появлении транспорта в зоне датчиков и может продлеваться в зависимости от количества транспорта. Например, заезд в “разворотный карман” определенного количества автомобилей, выезд в ночное время транспорта из спальных районов на основные магистрали», — объяснил Юрьев.

Он заявил, что результаты пилотного проекта уже показали свою эффективность. По словам Юрьева, во время использования этих светофоров уменьшилось в семь раз количество остановок транспорта по основному ходу движения автомобилей. Кроме этого, сократилось время ожидания разворотной фазы в 2,5 раза.

По итогам пилотного проекта будет принято решение о распространении подобных светофоров на городских улицах.

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