Акцию памяти у «Технологического института» начали с минуты молчания

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», митинг начали с минуты молчания, после чего перед собравшимися выступили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и представители духовенства.

В своём выступлении Полтавченко сообщил, что террористам все равно кого убивать, им важно посеять страх.

«Но они просчитались. Общее горе сплотило Петербург», — заявил он. По его словам, Петербург не заставить стоять на коленях.

Макаров отметил, что террористов нужно убивать, а не разговаривать с ними. «Будем жить ради памяти отдавших свою жизнь для борьбы с терроризмом», — заключил он.