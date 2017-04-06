Лед на реках республики вскроется уже в эти выходные
Уже в эти выходные реки в республике начнут вскрываться. В зоны подтопления попадают тридцать девять районов и восемь городов, включая Уфу и Стерлитамак.
Уже в эти выходные реки в республике начнут вскрываться. В зоны подтопления попадают тридцать девять районов и восемь городов, включая Уфу и Стерлитамак.
Готовы ли люди к паводку, узнавала Алина Каматова.
Четыре года назад вода зашла в дом неожиданно, вспоминает Ирек Каримов. Тогда пенсионер к паводку был не готов. Кинулся будить соседей, а вот телевизор спасти не успел. Сейчас за бытовую технику особо не переживает. Главное — уберечь картошку.
Этот паводок в Стерлитамаке может стать самым сильным за последние 15 лет. Опасность представляют реки Стерля, Белая и Ашкадар. Под угрозой затопления тысячи жилых построек и детский сад. Многие жители решили пока переехать к друзьям и родственникам. К большой воде готовятся и уфимцы. Убрать повыше — главный девиз жителей Нижегородки. Обеспокоены и жители многоэтажек в Сипайлово. В соцсетях появилась информация, что вода может дойти до первых этажей домов по набережной. Однако, сотрудники службы спасения эти сообщения не подтверждают. Дамба на реке Уфе может выдержать уровень воды выше 10 метров.
К слову, реки уже частично вскрылись. Уршак, например. Здесь установлен специальный датчик. Он фиксирует уровень воды и позволяет оперативно получать всю информацию.
Каждый житель, у которого есть доступ в интернет, может в режиме онлайн следить за тем, что происходит на самых опасных участках. Для этого нужно зайти на сайт Госкомитета республики по ЧС. На карте обозначены все три точки, где установлены датчики.
Таким образом можно узнать не только уровень воды в Белой и Уршаке, но и получить фотографию с места. Полное вскрытие рек синоптики прогнозируют уже в эти выходные. К тому же ожидается потепление — температура воздуха прогреется до плюс девяти градусов.