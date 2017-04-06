Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
СМИ: Питерский террорист не собирался становиться смертником
СМИ: появилась новая версия о взрыве в метро Петербурга
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Узбекский имам предложил избавиться от мужчин-гинекологов
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
9Индуистский Новый год
10Европейские деревья года
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
21:45 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Лед на реках республики вскроется уже в эти выходные

Уже в эти выходные реки в республике начнут вскрываться. В зоны подтопления попадают тридцать девять районов и восемь городов, включая Уфу и Стерлитамак.

Источник: ГТРК Башкортостан

Готовы ли люди к паводку, узнавала Алина Каматова.

Четыре года назад вода зашла в дом неожиданно, вспоминает Ирек Каримов. Тогда пенсионер к паводку был не готов. Кинулся будить соседей, а вот телевизор спасти не успел. Сейчас за бытовую технику особо не переживает. Главное — уберечь картошку.

Этот паводок в Стерлитамаке может стать самым сильным за последние 15 лет. Опасность представляют реки Стерля, Белая и Ашкадар. Под угрозой затопления тысячи жилых построек и детский сад. Многие жители решили пока переехать к друзьям и родственникам. К большой воде готовятся и уфимцы. Убрать повыше — главный девиз жителей Нижегородки. Обеспокоены и жители многоэтажек в Сипайлово. В соцсетях появилась информация, что вода может дойти до первых этажей домов по набережной. Однако, сотрудники службы спасения эти сообщения не подтверждают. Дамба на реке Уфе может выдержать уровень воды выше 10 метров.

К слову, реки уже частично вскрылись. Уршак, например. Здесь установлен специальный датчик. Он фиксирует уровень воды и позволяет оперативно получать всю информацию.

Каждый житель, у которого есть доступ в интернет, может в режиме онлайн следить за тем, что происходит на самых опасных участках. Для этого нужно зайти на сайт Госкомитета республики по ЧС. На карте обозначены все три точки, где установлены датчики.

Таким образом можно узнать не только уровень воды в Белой и Уршаке, но и получить фотографию с места. Полное вскрытие рек синоптики прогнозируют уже в эти выходные. К тому же ожидается потепление — температура воздуха прогреется до плюс девяти градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Певец впервые открыто признал, что является геем
Взрыв в Ростове-на-Дону: первые кадры с места происшествия
Певец впервые открыто признал, что является геем
Путин назвал неприемлемыми безосновательные обвинения в химатаке
Анкара решила поддержать возможную военную операцию США в Сирии
Лукашенко заявил о компенсации Россией высокой цены на газ
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара к концу года
Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Трампом
Определился второй финалист Кубка России по футболу
Задержанный вербовщик террористов управлял группами в соцсетях
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь