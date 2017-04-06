Лед на реках республики вскроется уже в эти выходные

Готовы ли люди к паводку, узнавала Алина Каматова.

Четыре года назад вода зашла в дом неожиданно, вспоминает Ирек Каримов. Тогда пенсионер к паводку был не готов. Кинулся будить соседей, а вот телевизор спасти не успел. Сейчас за бытовую технику особо не переживает. Главное — уберечь картошку.

Этот паводок в Стерлитамаке может стать самым сильным за последние 15 лет. Опасность представляют реки Стерля, Белая и Ашкадар. Под угрозой затопления тысячи жилых построек и детский сад. Многие жители решили пока переехать к друзьям и родственникам. К большой воде готовятся и уфимцы. Убрать повыше — главный девиз жителей Нижегородки. Обеспокоены и жители многоэтажек в Сипайлово. В соцсетях появилась информация, что вода может дойти до первых этажей домов по набережной. Однако, сотрудники службы спасения эти сообщения не подтверждают. Дамба на реке Уфе может выдержать уровень воды выше 10 метров.