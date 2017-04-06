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20:53 (мск), источник: РИА Новости

Мария Захарова и Андрей Мерзликин доставят Благодатный огонь в Россию

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова (Храма Гроба Господня) в Иерусалиме в Москву 15 апреля к пасхальному патриаршему богослужению, в состав российской делегации на Святую Землю вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и актер Андрей Мерзликин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАП.

Источник: РИА Новости

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 15 апреля 2017 года, в канун православной Пасхи, делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Москву к Пасхальному Патриаршему Богослужению в Храме Христа Спасителя. Возглавят делегацию председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Иванович Якунин и представитель Русской Православной Церкви епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — говорится в сообщении.

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В состав делегации Фонда Андрея Первозванного, которую возглавит председатель попечительского совета Фонда Владимир Якунин, войдут общественные и государственные деятели, священнослужители, деятели культуры, журналисты и бизнесмены — в общей сложности около 100 человек.

«Среди них заместитель председателя Государственной Думы Ольга Епифанова … директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД России Мария Захарова, актер Андрей Мерзликин и многие другие», — сообщили в ФАП.

Принесение Благодатного огня в пределы Русской Православной Церкви осуществляется в рамках программы Фонда Андрея Первозванного «Просите мира Иерусалиму». Эта ежегодная миротворческая программа осуществляется с 2003 года. Важной составляющей этой инициативы является молитва о мире на Святой Земле. Делегация Фонда Андрея Первозванного вместе с Патриархом Иерусалимским молится о мире на Святой Земле. Молитва о мире на Святой Земле читается также в храмах Русской Православной Церкви.

15 апреля, накануне праздника Пасхи, члены делегации станут участниками литании (богослужения) Благодатного огня в Храме Воскресения Христова. Прямую трансляцию из Иерусалима будут вести телеканал НТВ и «Радио России». Специальным авиарейсом Благодатный огонь будет доставлен в Москву и передан патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

В ноябре 2016 года СМИ сообщали, что в ходе реставрации Кувуклии впервые за 500 лет была снята мраморная плита с места погребения Иисуса Христа, а сама часовня будет отреставрирована впервые с момента возведения в 1810 году. Сам храм Гроба Господня (Воскресения Христова) в Иерусалиме был построен в IV веке и с тех пор неоднократно перестраивался.

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