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08:31 (мск), источник: Индикатор

Биологи выяснили, как на самом деле видят пчелы

Австралийские ученые установили, что медоносные пчелы имеют гораздо более острое зрение, чем считалось ранее. Исследователи представили результаты своей работы в журнале Scientific Reports.

Источник: Matt Quinn / CC0

Сегодня медоносные пчелы привлекают многих ученых, особенно неврологов, которые хотят выяснить, как крошечный мозг насекомых, содержащий менее миллиона нейронов, способен обрабатывать сложные задачи. Ученые считают, что это понимание будет полезно в робототехнике.

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Зрение пчел изучается уже более ста лет: первое исследование опубликовано еще в 1914 году. В статье сообщалось, что пчелы способны различать некоторые цвета. Есть еще один важный вопрос, который давно интересует ученых: как хорошо на самом деле могут видеть пчелы. По словам биологов из Аделаидского университета, предыдущие исследователи измеряли остроту зрения пчел в лабораториях, освещение в которых недостаточно яркое, что могла существенно исказить результаты.

По бокам головы медоносной пчелы находятся два глаза, которые называются сложными и состоят из множества ячеек — фасеток. Таких ячеек в глазу у насекомого насчитывается около шести тысяч. Предполагается, что пчела видит изображение в виде мозаики из мельчайших частиц, передающихся через отдельные фасетки палочкам сетчатки, а потом в мозг.

В своей работе ученые измерили нейронную активность одиночных фоторецепторов глаз пчел, когда на них падал свет от яркого монитора. Биологи выяснили, что рабочие пчелы на самом деле имеют на 30% более четкое зрение, чем сообщалось до этого. Ученые доказали, что угловое разрешение глаз насекомых составляет 1,9 градусов — для человека это примерно ширина большого пальца на расстоянии вытянутой руки.

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