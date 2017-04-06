Вечер памяти жертв теракта в петербургском метро завершился в Москве
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вечер памяти жертв теракта в метро
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вечер памяти жертв теракта в метро
Вечер памяти «Питер — Мы с тобой!» состоялся столице в память о погибших 3 апреля в петербургском метро. Организаторами вечера выступили Московская Федерация профсоюзов, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта, а также Транспортная ассоциация московской агломерации.
По данным столичного главка МВД, свыше 50 тысяч человек приняли участие в акции. Как передает корреспондент, люди приходили, в том числе с детьми, было очень много молодежи, приносили в основном красные гвоздики.
Несмотря на то, что вечер официально завершен, люди продолжают приходить на Манежную площадь и возлагать цветы к стеле
Чтобы акция не приобрела политический характер, организаторы попросили пришедших с флагами представителей политических партий и движений опустить их в знак солидарности. Люди также приходили с российскими флагами и флагами в виде георгиевской ленточки. Гвоздики и свечи люди оставляли и на самой площади, но большая часть шла к стеле.
На Манежной площади был организован концерт. Организаторы поименно назвали погибших в метро, рассказали о них. На выступили певицы Диана Гурцкая и Валерия, народный художник России, председатель союза художников Андрей Ковальчук,
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого