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21:20 (мск), источник: РИА Новости

Вечер памяти жертв теракта в петербургском метро завершился в Москве

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вечер памяти жертв теракта в метро Санкт-Петербурга завершился в Москве на Манежной площади, передает корреспондент РИА Новости.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Вечер памяти «Питер — Мы с тобой!» состоялся столице в память о погибших 3 апреля в петербургском метро. Организаторами вечера выступили Московская Федерация профсоюзов, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта, а также Транспортная ассоциация московской агломерации.

По данным столичного главка МВД, свыше 50 тысяч человек приняли участие в акции. Как передает корреспондент, люди приходили, в том числе с детьми, было очень много молодежи, приносили в основном красные гвоздики.

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Несмотря на то, что вечер официально завершен, люди продолжают приходить на Манежную площадь и возлагать цветы к стеле города-героя Ленинград.

Чтобы акция не приобрела политический характер, организаторы попросили пришедших с флагами представителей политических партий и движений опустить их в знак солидарности. Люди также приходили с российскими флагами и флагами в виде георгиевской ленточки. Гвоздики и свечи люди оставляли и на самой площади, но большая часть шла к стеле.

На Манежной площади был организован концерт. Организаторы поименно назвали погибших в метро, рассказали о них. На выступили певицы Диана Гурцкая и Валерия, народный художник России, председатель союза художников Андрей Ковальчук, генерал-майор Владимир Шаманов, советский и российский режиссер, народный артист России Алексей Учитель, детский вокальный ансамбль «Непоседы», группа «Парк Горького», советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр, музыкант Алексей Кортнев, победитель передачи «Голос. Дети» Данила Плужников.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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20:57 (мск)© Ньюстюб
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