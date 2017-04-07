На Кубани ухудшится погода

По информации Краснодарского краевого гидрометцентра, в пятницу, 7 апреля, на Кубани будут дожди и грозы, в отдельных пунктах дождь будет очень сильный. Порывы ветра могут достигать 12−17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9 градусов тепла, днем 13−18, местами до 21. На Черноморском побережье кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 5−10, днем 10−15, по югу до 18 градусов тепла.

В Краснодаре в этот день тоже будет дождливо. Как сообщает Гисметео, столбик термометра покажет от 8 до 14 градусов тепла.

В последующие 2 дня в большинстве районов края кратковременный дождь, в отдельных пунктах сильный ливень с грозой, в горных районах дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 3−8 градусов тепла, в юго-восточных предгорьях местами до -1; днем 10−15 градусов тепла. На Черноморском побережье местами дождь. Температура воздуха ночью 5−10, днем 12−17 градусов тепла.

В Краснодаре выходные тоже будут дождливыми. Ожидаемая температура воздуха — от 6 до 12 градусов тепла.

Согласно долгосрочному прогнозу, практически весь апрель в краевом центре будет дождливым. Начиная с 17 апреля температура воздуха понизится. Тепло вернется только в последнюю неделю месяца.