На Кубани ухудшится погода
С 7 апреля в Краснодарском крае начинается дождливый сезон, в предгорьях возможен мокрый снег.
С 7 апреля в Краснодарском крае начинается дождливый сезон, в предгорьях возможен мокрый снег.
По информации Краснодарского краевого гидрометцентра, в пятницу, 7 апреля, на Кубани будут дожди и грозы, в отдельных пунктах дождь будет очень сильный. Порывы ветра могут достигать 12−17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9 градусов тепла, днем 13−18, местами до 21. На Черноморском побережье кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 5−10, днем 10−15, по югу до 18 градусов тепла.
В Краснодаре в этот день тоже будет дождливо. Как сообщает Гисметео, столбик термометра покажет от 8 до 14 градусов тепла.
В последующие 2 дня в большинстве районов края кратковременный дождь, в отдельных пунктах сильный ливень с грозой, в горных районах дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 3−8 градусов тепла, в
В Краснодаре выходные тоже будут дождливыми. Ожидаемая температура воздуха — от 6 до 12 градусов тепла.
Согласно долгосрочному прогнозу, практически весь апрель в краевом центре будет дождливым. Начиная с 17 апреля температура воздуха понизится. Тепло вернется только в последнюю неделю месяца.