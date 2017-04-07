Президенту РТ продемонстрировали суперкомпьютерные технологии в Российском ядерном центре

В ходе визита Президент РТ ознакомился с деятельностью Института лазерной физики и вычислительного центра Института теоретической и математической физики, посетил музей ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ и возложил цветы к памятнику академика, одного из основоположников ядерной физики и атомной промышленности в РФ Юлия Харитона.

В Доме ученых ядерного центра членам татарстанской делегации представили стендовую экспозицию проектов разработки отечественного программного обеспечения «Информационная система поддержки принятия проектных решений» — «ЛОГОС» и «Информационная технологическая платформа “Цифровое предприятие”». В завершение визита состоялось совещание о цифровой экономике.