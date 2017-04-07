В Калининграде устраивают космический забег
ИА Бесспорно RU. Калининград присоединяется к всероссийской акции «Волонтерский космический забег».
ИА Бесспорно RU. Калининград присоединяется к всероссийской акции «Волонтерский космический забег».
Мероприятие пройдет в День космонавтики, 12 апреля. Начало регистрации — с 9:30, на стадионе «Трудовые резервы», прокомментировали информационному агентству Rainbow в Агентстве по делам молодежи Калининградской области.
Дистанция составит 1957 метров в честь 60-летия начала космической эры человечества.