Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН

«Американская актриса Кристин Дэвис, одна из звезд телесериала “Секс в большом городе”, была назначена послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев», — сказал он.

Как уточнили в УВКБ, Дэвис сотрудничает с ООН на протяжении трех лет. В 2015 году она посетила Демократическую Республику Конго (ДРК) и Уганду, где встретилась с беженцами из Южного Судана. В прошлом году актриса помогала собирать пожертвования на оказание помощи жертвам сексуального насилия в ДРК.

Дэвис приняла назначение послом доброй воли ООН с благодарностью. «Я рада быть частью этой удивительной организации», — приводит ее слова официальный сайт УВКБ. Актриса напомнила, что в мире насчитывается более 65 млн беженцев, и призвала помнить, что за этими цифрами скрываются реальные люди и их истории.

52-летняя Дэвис снялась в дюжине различных сериалов, появляясь в них как в главных, так и в эпизодических ролях, а также в двух десятках фильмов, однако широкую известность получила именно благодаря съемкам в «Сексе в большом городе». Актриса ни разу не была жената, но имеет приемную дочь. В интервью американскому журналу Health («Здоровье») в 2008 году Дэвис призналась, что проходит лечение от алкоголизма.