Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Почему не стоит верить астропрогнозам: раскрываем карты
Как добавленный сахар незаметно портит жизнь
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Уйгурская проблема Китая
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
23:27 (мск), источник: ТАСС

Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН

ООН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Американская актриса Кристин Дэвис, известная ролью Шарлотты Йорк в телесериале «Секс в большом городе», назначена послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Источник: AP 2017

Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Американская актриса Кристин Дэвис, одна из звезд телесериала “Секс в большом городе”, была назначена послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев», — сказал он.

Читайте также
Джордж Клуни и Ангела Меркель обсудили ситуацию с беженцами

Как уточнили в УВКБ, Дэвис сотрудничает с ООН на протяжении трех лет. В 2015 году она посетила Демократическую Республику Конго (ДРК) и Уганду, где встретилась с беженцами из Южного Судана. В прошлом году актриса помогала собирать пожертвования на оказание помощи жертвам сексуального насилия в ДРК.

Дэвис приняла назначение послом доброй воли ООН с благодарностью. «Я рада быть частью этой удивительной организации», — приводит ее слова официальный сайт УВКБ. Актриса напомнила, что в мире насчитывается более 65 млн беженцев, и призвала помнить, что за этими цифрами скрываются реальные люди и их истории.

52-летняя Дэвис снялась в дюжине различных сериалов, появляясь в них как в главных, так и в эпизодических ролях, а также в двух десятках фильмов, однако широкую известность получила именно благодаря съемкам в «Сексе в большом городе». Актриса ни разу не была жената, но имеет приемную дочь. В интервью американскому журналу Health («Здоровье») в 2008 году Дэвис призналась, что проходит лечение от алкоголизма.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд в Петербурге арестовал семь предполагаемых вербовщиков ИГ
Путин назвал неприемлемыми безосновательные обвинения в химатаке
Анкара решила поддержать возможную военную операцию США в Сирии
Лукашенко заявил о компенсации Россией высокой цены на газ
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Трампом
Определился второй финалист Кубка России по футболу
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь