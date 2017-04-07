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00:12 (мск), источник: Lenta.Ru

105-летний британец покатался на американских горках

В парке аттракционов Страна фламинго в британском графстве Йоркшир 105-летний Джек Рейнолдс (Jack Reynolds) прокатился на американских горках.

Видеозапись с пенсионером и его спутниками опубликовали на странице телеканала ITV News Tyne Tees‏ в Twitter в четверг, 6 апреля.

Рейнолдс побил мировой рекорд, как самый пожилой человек, который сел на аттракцион.

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