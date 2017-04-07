105-летний британец покатался на американских горках
В парке аттракционов Страна фламинго в британском графстве Йоркшир 105-летний Джек Рейнолдс (Jack Reynolds) прокатился на американских горках.
В парке аттракционов Страна фламинго в британском графстве Йоркшир 105-летний Джек Рейнолдс (Jack Reynolds) прокатился на американских горках.
Видеозапись с пенсионером и его спутниками опубликовали на странице телеканала ITV News Tyne Tees в Twitter в четверг, 6 апреля.
Рейнолдс побил мировой рекорд, как самый пожилой человек, который сел на аттракцион.