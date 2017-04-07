В бой идут одни «старики». 10 актёров, много лет исполнявших одну роль
Доминик Торетто, Фредди Крюгер, Итан Хант, Грязный Гарри — АиФ.ru вспоминает самые «долгие» роли знаменитостей.
Доминик Торетто, Фредди Крюгер, Итан Хант, Грязный Гарри — АиФ.ru вспоминает самые «долгие» роли знаменитостей.
На улице фанатов киносаги о Джеймсе Бонде снова праздник — появилась информация, что Дэниел Крейг согласился вернуться во франшизу, хотя не раз заявлял, что мечтает повесить костюм суперагента на гвоздь.
Британский актёр далеко не самый «долгоиграющий» Бонд в истории франшизы (рекордсменом является Роджер Мур, игравший агента Её Величества 7 раз), однако именно с его приходом на главную роль резко возрос интерес к уже, казалось бы, примелькавшемуся персонажу. АиФ.ru предлагает вспомнить ещё 10 звёзд, которые могут похвастаться подобной выдержкой и верностью персонажу.
Стаж в роли Итана Ханта: 21 год.
Количество фильмов: 5.
Том Круз и его команда не сбавляют обороты. Вот уже 20 лет на экраны выходит серия боевиков «Миссия невыполнима» о неубиваемом спецагенте Итане Ханте. Несмотря на то, что с каждым годом голливудскому красавцу всё сложнее играть главную роль (по традиции он отказывается от услуг дублёров и впечатляющие трюки исполняет лично), 54-летний актёр продолжает работу.
Шестой по счёту фильм в серии «Миссия невыполнима» выйдет на экраны 27 июля 2018 года (продюсеры уверены, что их проект ничуть не хуже «Джеймса Бонда» и заслуживает, как минимум, 24 серий).
Неудивительно, что и сам Круз держится за роль спецагента — его гонорар за участие в боевике растёт от фильма к фильму, а за первую часть «Миссии», которая вышла на экраны ещё в 1996 году, он до сих пор получает миллионные отчисления.
Стаж в роли Доминика Торетто: 16 лет.
Количество фильмов: 6.
Уже на следующей неделе в российских кинотеатрах стартует очередная серия «Форсажа» — самой крупной и прибыльной франшизы Universal. Главную роль в ожидаемом блокбастере сыграл Вин Дизель, уже 16 лет колесящий по кинотеатрам в роли Доминика Торетто. И хотя звезда боевиков
Сегодня 49-летний Дизель в роли уличного гонщика чувствует себя прекрасно. Актёр намерен сниматься в «Форсаже» ещё как минимум 4 года (девятая и десятая часть саги запланированы на 2019 и 2021 год).
Стаж в роли Рокки Бальбоа: 41 год.
Количество фильмов: 7.
Сильвестр Сталлоне, в прошлом году отметивший 70-летие, признаётся: «Для меня Рокки — родной человек». Ещё бы, ведь голливудская звезда играет профессионального боксёра и тренера больше 40 лет.
В 1976 году Сталлоне сам придумал для себя роль Рокки Бальбоа, в последствие вошедшую в список лучших героев в истории кино (по версии Американского института киноискусств). Но ещё более разумно с его стороны было вовремя отойти на второй план. Как результат — достойные кассовые сборы боевика 2015 года «Крид: Наследие Рокки», где Сталлоне сыграл наставника Майкла Джордана (а в планах ещё «Крид-2», намеченный на ноябрь 2017 года).
Стаж в роли Фредди Крюгера: 19 лет.
Количество фильмов: 8.
Одно дело десятилетиями гонять в самых крутых автомобилях и менять
Несмотря на то, что художникам картины приходилось по несколько часов наносить макияж обаятельному и разговорчивому актёру, Инглунд не раз говорил, что ему действительно нравилось играть в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». Кроме того, с 1988 по 1990 года он снимался в роли Крюгера и на телевидении — за два года было отснято 44 эпизода
Стаж в роли Грязного Гарри: 17 лет.
Количество фильмов: 5.
Главный ковбой Голливуда Клинт Иствуд уже давно с головой ушёл в режиссуру, но и на его совести есть
В 1971 году взявшийся за эту роль 40-летний Иствуд был идеальным актёром для образа охотника на преступников, который всё знает о полицейских правилах, но иногда позволяет себе их нарушать. Гарри не был первым крутым копом американского кино, но оказался едва ли не самым популярным. К счастью, Иствуд вовремя остановился: в 1988 году в фильме «Игра в смерть» он в последний раз перевоплотился в знаменитого детектива из
Роберт
Стаж в роли Тони Старка: 9 лет.
Количество фильмов: 7.
Участие в экранизации комиксов, как правило, гарантирует актёрам трудоустройство на много лет вперёд. В 2008 году одним из таких «везунчиков» стал Роберт
В следующем году голливудская знаменитость готовится отметить своё первое десятилетие в шкуре «Железного человека» фильмом «Мстители: Война бесконечности». Как несложно догадаться, это только начало.
Стаж в роли Индиана Джонса: 36 лет.
Количество фильмов: 4.
Фильмы про приключения Индиана Джонса вошли в нашу жизнь уже давно. Ещё в 1981 году зрителей покорил увлекательный сюжет и обаятельный молодой археолог в исполнении Харрисона Форда. Прошло 36 лет, сага об Индиане Джонсе уже заработала $1,9 млрд, но продюсеры и Форд как никогда уверены в её дальнейшем успехе.
Дата премьеры нового фильма об
Стаж в роли Гарри Поттера: 12 лет.
Количество фильмов: 8.
Фильмы про Гарри Поттера — это не полноценная франшиза, а разделённая на восемь равнозначных частей история. Тем не менее, её юным актёрам пришлось потратить на эту работу 12 лет жизни.
По окончании поттерианы все исполнители главных ролей стали востребованными артистами. А чтобы поскорее избавиться от надоевших амплуа, начали сниматься в самых разноплановых и даже неоднозначных фильмах — особенно преуспел в этом «волшебник со шрамом на лбу» Дэниел Рэдклифф. Например, недавней его работой стал фильм «Человек — швейцарский нож», где он исполнил роль ожившего трупа.
Стаж в роли Терминатора: 33 года.
Количество фильмов: 4.
С тех пор как Арнольд Шварценеггер произнёс знаменитую фразу «I’ll be back!» прошло больше 30 лет. За это время голливудская знаменитость побывал губернатором Калифорнии и воспитал четырёх детей, однако про своего любимого героя так и не забыл.
На днях 69-летний Шварценеггер сообщил о намерении сниматься в очередной части боевика, что стало для фанатов настоящим сюрпризом, ведь всего несколько месяцев назад крупнейшая киностудия Paramount Pictures отказалась от производства нового «Терминатора», так как последний фильм про киборга «Терминатор: Генезис» 2015 года не оправдал их ожиданий (при бюджете в $155 млн в США он собрал всего $89,8 млн).
Стаж в роли Тарзана: 16 лет.
Количество фильмов: 12.
Стаж в роли Джима: 6 лет.
Количество фильмов: 13.
Абсолютный рекордсмен среди верных своим героям актёров —
Забавно, что на этом приключения Вайсмюллера в джунглях не завершились. Закончив с Тарзаном, актёр и пловец начал съёмки в саге про «Джима из Джунглей». В роли Джима зрители увидели Вайсмюллера ещё в 13 фильмах, которые сняли всего за 6 лет.