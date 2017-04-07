В бой идут одни «старики». 10 актёров, много лет исполнявших одну роль

Источник: РИА "Новости"

На улице фанатов киносаги о Джеймсе Бонде снова праздник — появилась информация, что Дэниел Крейг согласился вернуться во франшизу, хотя не раз заявлял, что мечтает повесить костюм суперагента на гвоздь. Британский актёр далеко не самый «долгоиграющий» Бонд в истории франшизы (рекордсменом является Роджер Мур, игравший агента Её Величества 7 раз), однако именно с его приходом на главную роль резко возрос интерес к уже, казалось бы, примелькавшемуся персонажу. АиФ.ru предлагает вспомнить ещё 10 звёзд, которые могут похвастаться подобной выдержкой и верностью персонажу. Том Круз

Стаж в роли Итана Ханта: 21 год. Количество фильмов: 5. Том Круз и его команда не сбавляют обороты. Вот уже 20 лет на экраны выходит серия боевиков «Миссия невыполнима» о неубиваемом спецагенте Итане Ханте. Несмотря на то, что с каждым годом голливудскому красавцу всё сложнее играть главную роль (по традиции он отказывается от услуг дублёров и впечатляющие трюки исполняет лично), 54-летний актёр продолжает работу. Шестой по счёту фильм в серии «Миссия невыполнима» выйдет на экраны 27 июля 2018 года (продюсеры уверены, что их проект ничуть не хуже «Джеймса Бонда» и заслуживает, как минимум, 24 серий). Неудивительно, что и сам Круз держится за роль спецагента — его гонорар за участие в боевике растёт от фильма к фильму, а за первую часть «Миссии», которая вышла на экраны ещё в 1996 году, он до сих пор получает миллионные отчисления. Вин Дизель

Стаж в роли Доминика Торетто: 16 лет. Количество фильмов: 6. Уже на следующей неделе в российских кинотеатрах стартует очередная серия «Форсажа» — самой крупной и прибыльной франшизы Universal. Главную роль в ожидаемом блокбастере сыграл Вин Дизель, уже 16 лет колесящий по кинотеатрам в роли Доминика Торетто. И хотя звезда боевиков из-за собственных капризов пропустил вторую и третью части саги (его не устроили ни гонорар, ни сценарий), наряду с погибшим в 2013 году Полом Уокером, он считается главным лицом «Форсажа». Сегодня 49-летний Дизель в роли уличного гонщика чувствует себя прекрасно. Актёр намерен сниматься в «Форсаже» ещё как минимум 4 года (девятая и десятая часть саги запланированы на 2019 и 2021 год). Сильвестр Сталлоне

Стаж в роли Рокки Бальбоа: 41 год. Количество фильмов: 7. Сильвестр Сталлоне, в прошлом году отметивший 70-летие, признаётся: «Для меня Рокки — родной человек». Ещё бы, ведь голливудская звезда играет профессионального боксёра и тренера больше 40 лет. В 1976 году Сталлоне сам придумал для себя роль Рокки Бальбоа, в последствие вошедшую в список лучших героев в истории кино (по версии Американского института киноискусств). Но ещё более разумно с его стороны было вовремя отойти на второй план. Как результат — достойные кассовые сборы боевика 2015 года «Крид: Наследие Рокки», где Сталлоне сыграл наставника Майкла Джордана (а в планах ещё «Крид-2», намеченный на ноябрь 2017 года). Роберт Инглунд

Стаж в роли Фредди Крюгера: 19 лет. Количество фильмов: 8. Одно дело десятилетиями гонять в самых крутых автомобилях и менять красавиц-партнёрш, а другое — часами просиживать в кресле гримёров, как делал это Роберт Инглунд. На протяжении 19 лет актёр в роли Фредди Крюгера пугал зрителей, и делал это так хорошо, что у продюсеров даже мысли не было сменить исполнителя партии монстра. Несмотря на то, что художникам картины приходилось по несколько часов наносить макияж обаятельному и разговорчивому актёру, Инглунд не раз говорил, что ему действительно нравилось играть в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». Кроме того, с 1988 по 1990 года он снимался в роли Крюгера и на телевидении — за два года было отснято 44 эпизода телесериала-антологии «Кошмары Фредди». Клинт Иствуд

Стаж в роли Грязного Гарри: 17 лет. Количество фильмов: 5. Главный ковбой Голливуда Клинт Иствуд уже давно с головой ушёл в режиссуру, но и на его совести есть персонаж-долгожитель — полицейский детектив Гарри Калахан (больше известный по прозвищу Грязный Гарри). В 1971 году взявшийся за эту роль 40-летний Иствуд был идеальным актёром для образа охотника на преступников, который всё знает о полицейских правилах, но иногда позволяет себе их нарушать. Гарри не был первым крутым копом американского кино, но оказался едва ли не самым популярным. К счастью, Иствуд вовремя остановился: в 1988 году в фильме «Игра в смерть» он в последний раз перевоплотился в знаменитого детектива из Сан-Франциско. Роберт Дауни-младший

Стаж в роли Тони Старка: 9 лет. Количество фильмов: 7. Участие в экранизации комиксов, как правило, гарантирует актёрам трудоустройство на много лет вперёд. В 2008 году одним из таких «везунчиков» стал Роберт Дауни-младший, которому кинокомпания Marvel Studios предложила исполнить роль миллиардера и филантропа Тони Старка. Предложение было как нельзя кстати: после череды громких скандалов, связанных со злоупотреблением наркотиков и тюремным сроком, Железный человек вернул Дауни-младшему статус актёра категории А. В следующем году голливудская знаменитость готовится отметить своё первое десятилетие в шкуре «Железного человека» фильмом «Мстители: Война бесконечности». Как несложно догадаться, это только начало. Харрисон Форд

Стаж в роли Индиана Джонса: 36 лет. Количество фильмов: 4. Фильмы про приключения Индиана Джонса вошли в нашу жизнь уже давно. Ещё в 1981 году зрителей покорил увлекательный сюжет и обаятельный молодой археолог в исполнении Харрисона Форда. Прошло 36 лет, сага об Индиане Джонсе уже заработала $1,9 млрд, но продюсеры и Форд как никогда уверены в её дальнейшем успехе. Дата премьеры нового фильма об археологе-авантюристе анонсирована на 19 июля 2019 год. К этому времени неугомонный искатель приключений Форд уже отмети своё 77-летие. Дэниел Рэдклифф

Стаж в роли Гарри Поттера: 12 лет. Количество фильмов: 8. Фильмы про Гарри Поттера — это не полноценная франшиза, а разделённая на восемь равнозначных частей история. Тем не менее, её юным актёрам пришлось потратить на эту работу 12 лет жизни. По окончании поттерианы все исполнители главных ролей стали востребованными артистами. А чтобы поскорее избавиться от надоевших амплуа, начали сниматься в самых разноплановых и даже неоднозначных фильмах — особенно преуспел в этом «волшебник со шрамом на лбу» Дэниел Рэдклифф. Например, недавней его работой стал фильм «Человек — швейцарский нож», где он исполнил роль ожившего трупа. Арнольд Шварценеггер

Стаж в роли Терминатора: 33 года. Количество фильмов: 4. С тех пор как Арнольд Шварценеггер произнёс знаменитую фразу «I’ll be back!» прошло больше 30 лет. За это время голливудская знаменитость побывал губернатором Калифорнии и воспитал четырёх детей, однако про своего любимого героя так и не забыл. На днях 69-летний Шварценеггер сообщил о намерении сниматься в очередной части боевика, что стало для фанатов настоящим сюрпризом, ведь всего несколько месяцев назад крупнейшая киностудия Paramount Pictures отказалась от производства нового «Терминатора», так как последний фильм про киборга «Терминатор: Генезис» 2015 года не оправдал их ожиданий (при бюджете в $155 млн в США он собрал всего $89,8 млн). Джонни Вайсмюллер

Источник: AP 2017