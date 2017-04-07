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20:08 (мск), источник: Аргументы и факты

Президент на «бобах». Чем занимались мировые лидеры в начале карьеры

Чугунщик Назарбаев, политрук Лукашенко, дояр Берлускони и спекулянтка Меркель. АиФ.ru рассказывает о первых профессиях мировых политиков.

Источник: AP 2017

Трудовая косточка

Многие руководители государств оказались людьми с рабочим прошлым. Самое богатое — у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. До начала восхождения по партийной линии выпускник ПТУ Назарбаев трудился рабочим стройуправления треста, чугунщиком разливочных машин и горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе. Слесарем на Ереванском электротехническом заводе начинал президент Армении Серж Саргсян. А президент Таджикистана Эмомали Рахмон — электриком на маслозаводе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начинал политруком в армии, но больше вспоминают его опыт в качестве директора совхоза.

Источник: РИА "Новости"

Лидеры Азербайджана и Литвы на заре карьеры трудились в России. Ильхам Алиев, поступивший в 15 лет в МГИМО, после учебы работал там преподавателем, а Даля Грибаускайте в период учебы в ЛГУ им. Жданова, трудилась лаборантом на ленинградской меховой фабрике.

Президент и премьер-министр Украины — с молодости в бизнесе. Петр Порошенко, получив высшее образование, занялся продажей какао-бобов и потихоньку создал кондитерскую империю. Он даже получил прозвище «шоколадный король».

Источник: РИА "Новости"

Владимир Гройсман сразу после школы был назначен коммерческим директором рынка в Виннице. Ничего удивительного: генеральным директором рынка был его отец. Папа, кстати, помог стартовать и нынешнему президенту США Дональду Трампу. После учебы он стал работать в его риэлтерской компании.

Черничная юность Меркель

Известные европейские политики, судя по их официальным биографиям, с молодости стремились попасть в околополитические круги. Президент Франции Франсуа Олланд работал аудитором в Счетной палате. Правда, с собственным президентством Олланд просчитался — он настолько непопулярен в собственной стране, что родная партия даже не выдвинула его на новый срок. На смену ему идут Марин Ле Пен, начинавшая карьеру адвокатом, Эммануэль Макрон, работавший помощником известного во Франции философа, и Франсуа Фийон, стартовавший как помощник депутата.

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В Италии в верхи власти удалось прорваться журналистам. Нынешний премьер-министр Паоло Джентилони занимался журналистикой 11 лет, бывший — Матео Ренци редактировал национальный скаутский журнал.

Но, наверное, ни один мировой политик не сравнится по опыту работу с самым известным экс-премьер министром Италии Сильвио Берлускони. Выросший в бедной семье, в детстве он зарабатывал себе на еду тем, что собирал картофель и доил коров, в студенческие годы — продавал различные товары, писал за деньги курсовые работы, был фотографом на свадьбах и похоронах, работал аниматором, гидом, ведущим концертов и т. д. Постоянное место работы он получил уже после университета, в строительной фирме.

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Интересно заработала свои первые деньги канцлер Германии Ангела Меркель. Немецкий лидер в одном из интервью призналась, что в юности вместе с друзьями занималась спекуляцией черники. Тогда ягоду принимали у населения по одной цене, а продавали, благодаря госдотациям, по более низкой. Чтобы заработать, тогда еще фройлен Каснер покупала чернику в лавках, а через некоторое время сдавала государству по более высокой цене. Ну, а официально физик по образованию Ангела Меркель начала свой трудовой путь в Центральном институте физической химии.

С низов выбирался во власть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он торговал булочками и лимонадом на улицах Стамбула. Президент Словакии Андрей Киска работал на стройке и на бензоколонке… в США.

Президент Сирии Башар Асад начал трудовой путь в военном госпитале, по полученной специальности — врачом-офтальмологом. Еще один друг России, президент Чехии, Милаш Земан начинал преподавателем в пражской Высшей школе экономики.

Впрочем, есть в мире случаи, когда запись «глава государства» появляется чуть ли не в первых строчках трудовой книжки. Так, одной из глав республики Сан-Марино стала… 28-летняя Ванесса д' Амброзио. Ее прежняя должность — координатор Объединенных левых сил.

Ванесса д'Амброзио
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