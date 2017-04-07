Президент на «бобах». Чем занимались мировые лидеры в начале карьеры

Источник: AP 2017

Трудовая косточка Многие руководители государств оказались людьми с рабочим прошлым. Самое богатое — у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. До начала восхождения по партийной линии выпускник ПТУ Назарбаев трудился рабочим стройуправления треста, чугунщиком разливочных машин и горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе. Слесарем на Ереванском электротехническом заводе начинал президент Армении Серж Саргсян. А президент Таджикистана Эмомали Рахмон — электриком на маслозаводе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко начинал политруком в армии, но больше вспоминают его опыт в качестве директора совхоза.

Источник: РИА "Новости"

Лидеры Азербайджана и Литвы на заре карьеры трудились в России. Ильхам Алиев, поступивший в 15 лет в МГИМО, после учебы работал там преподавателем, а Даля Грибаускайте в период учебы в ЛГУ им. Жданова, трудилась лаборантом на ленинградской меховой фабрике. Президент и премьер-министр Украины — с молодости в бизнесе. Петр Порошенко, получив высшее образование, занялся продажей какао-бобов и потихоньку создал кондитерскую империю. Он даже получил прозвище «шоколадный король».

Источник: РИА "Новости"

Владимир Гройсман сразу после школы был назначен коммерческим директором рынка в Виннице. Ничего удивительного: генеральным директором рынка был его отец. Папа, кстати, помог стартовать и нынешнему президенту США Дональду Трампу. После учебы он стал работать в его риэлтерской компании. Черничная юность Меркель Известные европейские политики, судя по их официальным биографиям, с молодости стремились попасть в околополитические круги. Президент Франции Франсуа Олланд работал аудитором в Счетной палате. Правда, с собственным президентством Олланд просчитался — он настолько непопулярен в собственной стране, что родная партия даже не выдвинула его на новый срок. На смену ему идут Марин Ле Пен, начинавшая карьеру адвокатом, Эммануэль Макрон, работавший помощником известного во Франции философа, и Франсуа Фийон, стартовавший как помощник депутата.

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В Италии в верхи власти удалось прорваться журналистам. Нынешний премьер-министр Паоло Джентилони занимался журналистикой 11 лет, бывший — Матео Ренци редактировал национальный скаутский журнал. Но, наверное, ни один мировой политик не сравнится по опыту работу с самым известным экс-премьер министром Италии Сильвио Берлускони. Выросший в бедной семье, в детстве он зарабатывал себе на еду тем, что собирал картофель и доил коров, в студенческие годы — продавал различные товары, писал за деньги курсовые работы, был фотографом на свадьбах и похоронах, работал аниматором, гидом, ведущим концертов и т. д. Постоянное место работы он получил уже после университета, в строительной фирме.