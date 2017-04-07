Президент на «бобах». Чем занимались мировые лидеры в начале карьеры
Чугунщик Назарбаев, политрук Лукашенко, дояр Берлускони и спекулянтка Меркель. АиФ.ru рассказывает о первых профессиях мировых политиков.
Чугунщик Назарбаев, политрук Лукашенко, дояр Берлускони и спекулянтка Меркель. АиФ.ru рассказывает о первых профессиях мировых политиков.
Трудовая косточка
Многие руководители государств оказались людьми с рабочим прошлым. Самое богатое — у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. До начала восхождения по партийной линии выпускник ПТУ Назарбаев трудился рабочим стройуправления треста, чугунщиком разливочных машин и горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе. Слесарем на Ереванском электротехническом заводе начинал президент Армении Серж Саргсян. А президент Таджикистана Эмомали Рахмон — электриком на маслозаводе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начинал политруком в армии, но больше вспоминают его опыт в качестве директора совхоза.
Лидеры Азербайджана и Литвы на заре карьеры трудились в России. Ильхам Алиев, поступивший в 15 лет в МГИМО, после учебы работал там преподавателем, а Даля Грибаускайте в период учебы в ЛГУ им. Жданова, трудилась лаборантом на ленинградской меховой фабрике.
Президент и
Владимир Гройсман сразу после школы был назначен коммерческим директором рынка в Виннице. Ничего удивительного: генеральным директором рынка был его отец. Папа, кстати, помог стартовать и нынешнему президенту США Дональду Трампу. После учебы он стал работать в его риэлтерской компании.
Черничная юность Меркель
Известные европейские политики, судя по их официальным биографиям, с молодости стремились попасть в околополитические круги. Президент Франции Франсуа Олланд работал аудитором в Счетной палате. Правда, с собственным президентством Олланд просчитался — он настолько непопулярен в собственной стране, что родная партия даже не выдвинула его на новый срок. На смену ему идут Марин Ле Пен, начинавшая карьеру адвокатом, Эммануэль Макрон, работавший помощником известного во Франции философа, и Франсуа Фийон, стартовавший как помощник депутата.
В Италии в верхи власти удалось прорваться журналистам. Нынешний
Но, наверное, ни один мировой политик не сравнится по опыту работу с самым известным
Интересно заработала свои первые деньги канцлер Германии Ангела Меркель. Немецкий лидер в одном из интервью призналась, что в юности вместе с друзьями занималась спекуляцией черники. Тогда ягоду принимали у населения по одной цене, а продавали, благодаря госдотациям, по более низкой. Чтобы заработать, тогда еще фройлен Каснер покупала чернику в лавках, а через некоторое время сдавала государству по более высокой цене. Ну, а официально физик по образованию Ангела Меркель начала свой трудовой путь в Центральном институте физической химии.
С низов выбирался во власть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он торговал булочками и лимонадом на улицах Стамбула. Президент Словакии Андрей Киска работал на стройке и на бензоколонке… в США.
Президент Сирии Башар Асад начал трудовой путь в военном госпитале, по полученной специальности —
Впрочем, есть в мире случаи, когда запись «глава государства» появляется чуть ли не в первых строчках трудовой книжки. Так, одной из глав республики