Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
ДНР направляет 1000 автобусов с бойцами на Саур-Могилу – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Почему не стоит верить астропрогнозам: раскрываем карты
Как добавленный сахар незаметно портит жизнь
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
10Уйгурская проблема Китая
9Индуистский Новый год
00:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети раскрыли странные увлечения богатейших людей мира

Пользователи Reddit раскрыли, чем на самом деле увлекаются богатейшие людей мира. В итоге обсуждение набрало более 14 тысяч комментариев.

Инициатором выступил пользователь с ником Djcard1, опубликовавший в специальном разделе AskReddit вопрос «Какими вещами, о которых обычные люди и слыхом не слыхивали, увлекаются супербогачи?» В ответ посетители ресурса прислали тысячи примеров необычных увлечений миллионеров.

Читайте также
Британский лорд рассказал о проблемах богатых детей

«Они ужинают за границей. Я слышал о состоятельных лондонцах, которые просто запрыгивают в свои вертолеты и летят ужинать в Париж, а затем возвращаются», — поделился один из них.

«Они используют сезонную мебель: «Уже почти апрель. Нам пора доставать наши весенние кушетки и шезлонг, а еще заменить зимний обеденный стол и китайский сервиз на весенние. И лучше достать все подходящие шторы», — передразнил богачей пользователь с ником 7ofalltrades.

Некоторые не стали пересказывать слухи, решив поделиться с посетителями Reddit собственным опытом. «Генеральный директор компании, где я раньше работал, вырыл на своем заднем дворе гигантский бассейн, куда погрузили затонувший корабль, чтобы он мог погружаться с аквалангом и плавать вокруг него», — отметил RedBarnGuy.

«Я работал в книжном магазине Нью-Йорка, который находился в одном здании с множеством роскошных апартаментов. Однажды к нам зашла парочка. Вошедшие рассказали, что только что переехали и им требуется купить гору книг, чтобы красиво оформить домашнюю библиотеку. Они инструктировали нас, какие типы книг им нужны. Но по большей части покупали оптом, основываясь на наших рекомендациях произведений, которые показали бы их гостям какие они умные и начитанные. Они заплатили нам 25 тысяч долларов, только для того, чтобы кому-то показать, что у них есть библиотека», — рассказал Chaosrayne9000.

Его пост собрал более 33 тысяч лайков и стал самым популярным в обсуждении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев ответил на обвинения Навального
Путин назвал неприемлемыми безосновательные обвинения в химатаке
Анкара решила поддержать возможную военную операцию США в Сирии
Лукашенко заявил о компенсации Россией высокой цены на газ
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Трампом
Определился второй финалист Кубка России по футболу
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь