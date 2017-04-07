В сети раскрыли странные увлечения богатейших людей мира
Пользователи Reddit раскрыли, чем на самом деле увлекаются богатейшие людей мира. В итоге обсуждение набрало более 14 тысяч комментариев.
Пользователи Reddit раскрыли, чем на самом деле увлекаются богатейшие людей мира. В итоге обсуждение набрало более 14 тысяч комментариев.
Инициатором выступил пользователь с ником Djcard1, опубликовавший в специальном разделе AskReddit вопрос «Какими вещами, о которых обычные люди и слыхом не слыхивали, увлекаются супербогачи?» В ответ посетители ресурса прислали тысячи примеров необычных увлечений миллионеров.
«Они ужинают за границей. Я слышал о состоятельных лондонцах, которые просто запрыгивают в свои вертолеты и летят ужинать в Париж, а затем возвращаются», — поделился один из них.
«Они используют сезонную мебель: «Уже почти апрель. Нам пора доставать наши весенние кушетки и шезлонг, а еще заменить зимний обеденный стол и китайский сервиз на весенние. И лучше достать все подходящие шторы», — передразнил богачей пользователь с ником 7ofalltrades.
Некоторые не стали пересказывать слухи, решив поделиться с посетителями Reddit собственным опытом. «Генеральный директор компании, где я раньше работал, вырыл на своем заднем дворе гигантский бассейн, куда погрузили затонувший корабль, чтобы он мог погружаться с аквалангом и плавать вокруг него», — отметил RedBarnGuy.
«Я работал в книжном магазине
Его пост собрал более 33 тысяч лайков и стал самым популярным в обсуждении.