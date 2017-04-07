Еженедельная продовольственная ярмарка возвращается на центральную площадь Владивостока

Владивосток, 7 апреля, PrimaMedia.

Новый сезон продовольственных ярмарок стартует в Приморье в пятницу, 7 апреля, на центральной площади Владивостока. Там приморцы смогут приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мед, соления, кондитерские изделия и другие продукты напрямую от товаропроизводителей. Продовольственная ярмарка будет работать каждую неделю по пятницам и субботам с весны до глубокой осени, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайты администраций Владивостока и Приморского края.

В пятницу, 7 апреля, ярмарка будет работать с 8.00 до 19.00, в субботу, 8 апреля, — с 9.00 до 18.00. По такому графику торговые ряды в самом центре Владивостока будут работать каждую неделю.

Ярмарка организована в целях насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной продукцией, товарами местных товаропроизводителей и способствует развитию конкуренции. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи, мёд и продукты пчеловодства, соления, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную, рыбную, мясную продукцию и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей. Так, свою продукцию представят порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года.