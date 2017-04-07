Globo: ученые установили, что возраст реки Амазонка составляет 9 млн лет

Как сообщил в четверг телеканал Globo, соответствующий вывод был сделан на основе анализа отложений, обнаруженных в ее русле.

«На самом деле 9 миллионов лет назад Амазонка была озером, воды которого стремились на север. В этот период произошла его трансформация в реку», — заявил бразильский геолог Роберту Вентура.

Авторы предыдущих исследований утверждали, что возраст Амазонки составляет от 1 млн до 1,5 млн лет. По мнению Вентуры, нынешнее открытие позволит не только лучше понять историю реки, но и спрогнозировать ее будущее. «Сейчас в Амазонии начали происходить засухи, которые сопровождаются периодами разлива реки в нетипичное для данных явлений время. И мы не сможем понять природу этого феномена, если будем обращаться только к настоящему», — сказал ученый.