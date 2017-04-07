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01:49 (мск), источник: ТАСС

Globo: ученые установили, что возраст реки Амазонка составляет 9 млн лет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Группа ученых из Университета Бразилиа при поддержке коллег из европейских стран установила, что возраст реки Амазонка составляет 9 млн лет — на 8 млн лет больше, чем считалось ранее.

Источник: AP 2017

Как сообщил в четверг телеканал Globo, соответствующий вывод был сделан на основе анализа отложений, обнаруженных в ее русле.

«На самом деле 9 миллионов лет назад Амазонка была озером, воды которого стремились на север. В этот период произошла его трансформация в реку», — заявил бразильский геолог Роберту Вентура.

Авторы предыдущих исследований утверждали, что возраст Амазонки составляет от 1 млн до 1,5 млн лет. По мнению Вентуры, нынешнее открытие позволит не только лучше понять историю реки, но и спрогнозировать ее будущее. «Сейчас в Амазонии начали происходить засухи, которые сопровождаются периодами разлива реки в нетипичное для данных явлений время. И мы не сможем понять природу этого феномена, если будем обращаться только к настоящему», — сказал ученый.

Амазонка — река, протекающая в северной части Южной Америки. Большая часть ее бассейна принадлежит Бразилии, юго-западные и западные районы — Боливии, Перу, Эквадору и Колумбии. Является крупнейшей в мире рекой по площади бассейна и полноводности, кроме того, на ее берегах расположен самый большой в мире тропический лес. В 2011 году по результатам всемирного конкурса Амазонка была признана одним из семи природных чудес мира.

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