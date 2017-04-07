Три новых населенных пункта появятся на Дальнем Востоке
Три новых населенных пункта появятся на Дальнем Востоке, об этом ИА «Дейта» сообщили в минвостокразвития.
Три новых населенных пункта появятся на Дальнем Востоке, об этом ИА «Дейта» сообщили в минвостокразвития.
Один в Республике Саха (Якутия) и два в Хабаровском крае. Это произойдет в рамках программы «Дальневосточный гектар».
По словам
Кроме того, полпред президента России на Дальнем Востоке заявил, что расходы на создание новых населенных пунктов будут уточнены в течение двух недель. Он заверил, что «на инфраструктуру мы деньги найдем. Надо будет построить дороги, провести линии электропередач, принять определенные градостроительные решения, сделать улицы. Это насколько важная работа, что мы должны выделить на это средства. Речь идет не о фантастических деньгах. Люди привязываются близко от дороги, близко к линии электропередач. Суммы выражаются в сотнях миллионах рублей на субъект».
Напомним, с начала действия программы уже подано более 81 тысяч заявок на получение «дальневосточного гектара». Более 11,4 тысяч из них коллективные.