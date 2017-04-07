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03:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Три новых населенных пункта появятся на Дальнем Востоке

Три новых населенных пункта появятся на Дальнем Востоке, об этом ИА «Дейта» сообщили в минвостокразвития.

Источник: ДЕЙТА

Один в Республике Саха (Якутия) и два в Хабаровском крае. Это произойдет в рамках программы «Дальневосточный гектар».

По словам вице-премьера — полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, «замечательно, когда на карте Российской Федерации будут возникать новые населенные пункты. Сейчас точно возникают три населенных пункта: один в Якутии и два в Хабаровском крае. Люди уже название придумывают».

Кроме того, полпред президента России на Дальнем Востоке заявил, что расходы на создание новых населенных пунктов будут уточнены в течение двух недель. Он заверил, что «на инфраструктуру мы деньги найдем. Надо будет построить дороги, провести линии электропередач, принять определенные градостроительные решения, сделать улицы. Это насколько важная работа, что мы должны выделить на это средства. Речь идет не о фантастических деньгах. Люди привязываются близко от дороги, близко к линии электропередач. Суммы выражаются в сотнях миллионах рублей на субъект».

Напомним, с начала действия программы уже подано более 81 тысяч заявок на получение «дальневосточного гектара». Более 11,4 тысяч из них коллективные.

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