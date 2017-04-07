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03:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровскую молодежь научат управлять своим временем

29 апреля Хабаровск присоединится к всероссийскому проекту «День тренингов».

Мероприятие пройдет в бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного университета. Эксперты проведут мастер-классы по управлению своим временем, расскажут присутствующим о технологиях самоорганизации и эффективной коммуникации. Также запланирован ряд занятий по другим актуальным направлениям.

Посетить тренинги бесплатно смогут все желающие в возрасте от 16 до 30 лет. К тому же есть возможность принять участие в мероприятии в качестве тренера. Хабаровчане, которые захотят поделиться опытом с молодыми людьми, должны зарегистрироваться на сайте до 16 апреля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК МОД «Мой край».

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