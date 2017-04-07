Хабаровскую молодежь научат управлять своим временем
29 апреля Хабаровск присоединится к всероссийскому проекту «День тренингов».
29 апреля Хабаровск присоединится к всероссийскому проекту «День тренингов».
Мероприятие пройдет в
Посетить тренинги бесплатно смогут все желающие в возрасте от 16 до 30 лет. К тому же есть возможность принять участие в мероприятии в качестве тренера. Хабаровчане, которые захотят поделиться опытом с молодыми людьми, должны зарегистрироваться на сайте до 16 апреля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на