Массовую зарядку устроят в Хабаровске

Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Активисты соберутся в 15:30 на площади «Город воинской славы», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Наше мероприятие проходит в рамках всероссийской акции “Зарядка для всех!” Она объединила членов ассоциации “Здоровые города, районы и поселки” в самых разных уголках страны», — отметил главный специалист городского управления здравоохранения Денис Дубина.