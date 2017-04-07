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03:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Массовую зарядку устроят в Хабаровске

7 апреля в Хабаровске проведут массовую зарядку. Акция приурочена ко всемирному дню здоровья.

Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Активисты соберутся в 15:30 на площади «Город воинской славы», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Наше мероприятие проходит в рамках всероссийской акции “Зарядка для всех!” Она объединила членов ассоциации “Здоровые города, районы и поселки” в самых разных уголках страны», — отметил главный специалист городского управления здравоохранения Денис Дубина.

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