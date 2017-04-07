Навигация маломерных судов откроется в Приморье 15 апреля

Владивосток, 7 апреля, PrimaMedia.

Уже в следующую субботу, 15 апреля, на водных объектах Приморья откроется навигация маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Как отметили в краевом департаменте гражданской защиты, в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Выход на водные объекты разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. В зависимости от объема двигателя судна требуется наличие удостоверения на право управления маломерным судном», — отметили в ведомстве.

Также перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту судна.

Напомним, в случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасателей — 101.