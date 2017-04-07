Приморские бойцы покажут себя Федору Емельяненко



Сильнейшие бойцы Дальнего Востока встретятся на ринге ФОК «Звездный». Почетным гостем турнира станет президент Союза ММА России, многократный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам, самбо и боевому самбо Федор Емельяненко.



Приморье представит сборная в составе 15 спортсменов из Владивостока и Уссурийска, сформированная из победителей и призеров краевого чемпионата.



Приморские бойцы сразятся за награды со спортсменами из Камчатского и Хабаровского краев, республики Саха (Якутия), Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей. Путевки на Чемпионат России выиграют только победители во всех восьми весовых категориях. Призеры дальневосточного турнира получат право принять участие во всероссийских турнирах.



Стоит отметить, что на протяжении всех предыдущих лет сборная Приморья никому не уступала своего лидерства на Чемпионатах ДВФО и всегда занимала первое командное место, сообщает пресс-служба турнира.



Михаил Грач

