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03:49 (мск), источник: РИА Новости

Театр имени Маяковского посвящает премьеру юбилею актрисы Немоляевой

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Спектакль «Бешеные деньги» по пьесе русского классика Александра Островского театр имени Маяковского специально выбрал для бенефиса своей звезды, народной артистки России Светланы Немоляевой в связи с ее юбилеем.

Источник: РИА Новости

В спектакле Немоляева играет со своей внучкой — Полиной Лазаревой. Премьера состоится 7, 8 и 18 апреля — в День рождения актрисы, сообщили в пресс-службе театра.

Лучший подарок

«Новый спектакль — лучшего подарка к юбилею актрисы не придумаешь», — призналась Немоляева накануне премьеры.

«И я благодарна театру за такое внимание. Рада, что это Островский — один из моих любимых драматургов, ведь я вышла из стен Щепкинского училища при Малом театре, который называют Домом Островского. Да, и один из моих дебютов на сцене театра имени Маяковского был спектакль “Таланты и поклонники” по его пьесе, где я играла главную героиню Негину, а сейчас в новой постановке играю ее маму», — отметила актриса.

Вся жизнь — театр

Светлана Немоляева считает себя счастливым человеком, вся жизнь которого связана с театром. Она пришла в «Маяковку» в 1959 году. Ей посчастливилось играть в постановке Марии Кнебель — ученицы Станиславского.

Она также работала с такими крупными режиссерами, как Николай Охлопков, Андрей Гончаров, а сейчас с Миндаугасом Карбаускисом, который возглавил театр.

За свою жизнь на этой сцене актриса сыграла более 50 ролей в работах по классике и современной драматургии. И сейчас Немоляева занята в спектаклях: «Кант», «Таланты и поклонники», «Плоды просвещения» и вот новая премьера.

Вместе с внучкой

В спектакле «Бешеные деньги» актриса играет вместе со своей внучкой — актрисой Полиной Лазаревой, которая исполняет роль избалованной красавицы Лидии, одержимой страстью к большим деньгам и роскоши. Сама Немоляева играет ее мать, готовую на любые жертвы, ради своей обожаемой дочери.

«Я рада, что Полине, которая играла все больше положительных красавиц, досталась такая роль, где она может попробовать себя в новом качестве», — сказала Немоляева.

«Бешеные деньги»

По словам актрисы, тема «бешеных денег» сегодня необычайно актуальна, и она надеется, что зрители поймут и увидят в спектакле то, что их окружает сегодня.

«Величие классики именно в том, что в ней всегда находятся темы, созвучные действительности. Раньше, когда еще студенткой смотрела в Малом театре спектакль по этой пьесе, для меня это было как что-то из другого мира. Тогда нас более всего интересовал внутренний мир человека, общение с интересными людьми, творчество, а совсем не деньги. Сейчас все изменилось. И люди больше заняты добыванием денег, одержимы жаждой роскоши и богатства, “бешеных денег”, как назвал их Островский», — считает Немолява.

Поставил спектакль молодой режиссер, ученик Римаса Туминаса Анатолий Шульев. Это его вторая постановка в театре имени Маяковского, где в прошлом сезоне он поставил пьесу Жан-Люк Лагарса «Я была в доме и ждала…».

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